Paris hút khách nhờ hiệu ứng 'Emily in Paris'

Tại quảng trường Place de l'Estrapade ở quận 5 Paris, tòa nhà số 1 đã trở thành địa chỉ quen thuộc với những người yêu thích Emily in Paris. Đây là nơi Emily Cooper, nhân vật do Lily Collins thủ vai, sống trong phim. Ngay gần đó là tiệm bánh Boulangerie Moderne, còn nhà hàng của Gabriel ngoài đời là Terra Nera.

Từ khu phố này, du khách có thể tiếp tục hành trình qua cầu Alexandre III, nhà hát Palais Garnier, quảng trường Vendôme, quán Café de Flore hay những con phố trên đồi Montmartre. Cơ quan du lịch Paris je t'aime hiện giới thiệu riêng một hành trình gồm 10 địa điểm quay nổi bật, dành cho những người muốn khám phá Paris qua góc nhìn của Emily.

Những địa điểm từng chỉ xuất hiện vài phút trên màn ảnh vì thế đã trở thành điểm tham quan ngoài đời. Xu hướng này có tên gọi riêng là "ciné-tourisme", hay du lịch theo dấu phim ảnh, khi khán giả lựa chọn điểm đến dựa trên những nơi từng xuất hiện trong bộ phim hoặc series họ yêu thích.

Theo nghiên cứu do Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp (CNC) phối hợp với Ifop thực hiện, 80% du khách nước ngoài đã xem những tác phẩm Pháp được khảo sát cho biết chúng khiến họ muốn tới thăm nước này. Tính trên toàn bộ số khách được hỏi, tỷ lệ là 68%.

Đáng chú ý, nhóm khách quốc tế được khảo sát dành trung bình hơn 1.700 euro/người cho thời gian ở Pháp, chưa tính vé máy bay. Khách Mỹ và Trung Quốc thường lưu lại lâu hơn khách từ các nước châu Âu, vì thế ngân sách dành cho chuyến đi cũng cao hơn.

Một cảnh quay trong bộ phim Emily in Paris. Ảnh: Netflix.

Emily in Paris xuất hiện trong bối cảnh đó. Bộ phim không tạo ra sức hút của Paris từ đầu nhưng đưa những hình ảnh quen thuộc của thành phố tới lượng khán giả quốc tế mới qua màn ảnh nhỏ.

Du khách đến Paris ngày càng chịu chi

Sức hút của Paris không chỉ thể hiện qua số người tìm tới những địa điểm quay phim.

Số liệu mới nhất của vùng Île-de-France cho thấy trong nửa đầu năm 2026, Paris cùng khu vực phụ cận đón 24,7 triệu lượt khách, chỉ tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chi tiêu du lịch đạt 11,8 tỷ euro, tăng 4%.

So với năm 2019, trước đại dịch, lượng khách tăng 4% nhưng số tiền họ chi tiêu đã cao hơn 17%.

Khách quốc tế đóng góp 7,8 tỷ euro trong tổng số trên. Mỹ tiếp tục là thị trường nước ngoài lớn nhất, với khoảng 1,5 triệu lượt khách trong 6 tháng.

Xu hướng còn rõ hơn trong mùa hè. Từ tháng 6 đến tháng 8, Paris và vùng Île-de-France đón 13,3 triệu du khách, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, chi tiêu tăng gấp đôi tốc độ này, lên 7 tỷ euro, tương đương mức tăng 6%.

Kim tự tháp kính Louvre do kiến trúc sư I.M. Pei thiết kế, năm 2025. Dự án Louvre Nouvelle Renaissance được đề xuất nhằm cải thiện tình trạng quá tải, đồng thời nâng cao trải nghiệm tham quan tại Bảo tàng Louvre ở Paris. Ảnh: Reuters.

Số liệu trên cho thấy giá trị kinh tế từ mỗi chuyến đi đang tăng nhanh hơn lượng khách. Tiền được chi cho khách sạn, nhà hàng, mua sắm cùng những trải nghiệm tại điểm đến.

Đây cũng là xu hướng chung của du lịch Pháp. Năm 2025, nước này đón 102 triệu lượt khách quốc tế, tăng từ 100 triệu lượt một năm trước. Nhưng doanh thu từ khách nước ngoài tăng tới 9%, đạt kỷ lục 77,5 tỷ euro.

Mức chi trung bình của một du khách quốc tế đạt khoảng 760 euro mỗi chuyến, tăng 7%.

Với Paris, CEO của hãng hàng không Air France Ben Smith cho rằng thành phố có một lợi thế khó thay thế. Ông nhắc tới sự tập trung của các thương hiệu xa xỉ, hệ thống nhà hàng Michelin cùng sức hút của thời trang, văn hóa và ẩm thực.

Reuters cũng chỉ ra một yếu tố mới hơn là Emily in Paris. Độ phổ biến của loạt phim góp phần duy trì hình ảnh Paris như một điểm đến hấp dẫn với khách quốc tế, trong đó có những người sẵn sàng trả nhiều tiền cho chuyến đi.

Vé tăng giá, khách hạng sang vẫn đặt chỗ

Điều này trở nên đáng chú ý trong năm nay, khi chi phí hàng không tăng mạnh.

Giá nhiên liệu máy bay đi lên do xung đột tại Trung Đông đã gây sức ép lên các hãng hàng không. Air France cũng phải nâng giá vé để bù đắp chi phí.

Tuy nhiên, nhóm khách ở phân khúc cao cấp chưa cho thấy phản ứng tương tự những gì hãng từng lo ngại.

“Chúng tôi đã tăng giá vé đáng kể, nhưng tình hình vẫn rất khả quan. Kết quả tốt hơn tôi dự đoán”, CEO Air France nói với Reuters.

Doanh thu từ phân khúc cao cấp, gồm khoang thương gia và khoang hạng nhất, tăng 11% trong năm nay. Lượng đặt chỗ tại những khoang này cũng tiếp tục tăng dù giá vé cao hơn.

Air France vì thế đang đầu tư nhiều hơn vào trải nghiệm dành cho nhóm khách này. Hãng nâng cấp khoang thương gia và hạng nhất, bổ sung dịch vụ riêng tại sân bay cùng thực đơn cao cấp trên máy bay.

Ở khoang hạng nhất La Première, hành khách có khu vực làm thủ tục và nghỉ riêng, trong khi thực đơn trên chuyến bay có trứng cá tầm, champagne cùng các món do đầu bếp nổi tiếng thực hiện.

Đây không phải hướng đi riêng của Air France. IAG, tập đoàn sở hữu British Airways, cùng Lufthansa cũng đầu tư trở lại vào hạng nhất, phân khúc từng bị một số hãng hàng không thu hẹp trong nhiều năm.

Khoang hạng nhất La Première mới của Air France được trưng bày tại Paris (Pháp). Ảnh: Reuters.

Air France thậm chí ghi nhận một bộ phận khách từng đi chuyên cơ riêng chuyển sang hạng nhất trên các chuyến bay thương mại. Theo ông Smith, một nguyên nhân là nhóm này muốn tránh sự chú ý ngày càng lớn đối với lượng khí thải từ máy bay tư nhân.

Với Air France, vị trí tại Paris tạo thêm thuận lợi cho chiến lược này. Một phần đáng kể hành khách cao cấp không đơn thuần quá cảnh qua thành phố mà tới đây để nghỉ dưỡng, ăn uống, mua sắm hoặc tham dự các sự kiện.

Dữ liệu du lịch những tháng tới cũng chưa cho thấy nhu cầu giảm rõ rệt. Theo vùng Île-de-France, lượng đặt vé máy bay tới Paris trong giai đoạn tháng 9-12 hiện cao hơn 4% so với cùng kỳ năm trước. Lượng đặt chỗ từ châu Á tăng 12%, Trung Đông tăng 11%, riêng Đông Nam Á tăng 19%.

Paris cũng bước vào những tháng cuối năm với hàng loạt sự kiện lớn, từ Tuần lễ Thời trang, Art Basel Paris tới các chương trình âm nhạc, thể thao quốc tế.

Với một số du khách, hành trình còn có thể bắt đầu đơn giản hơn nhiều: tìm căn hộ của Emily ở quảng trường Place de l'Estrapade, ghé tiệm bánh bên cạnh rồi tiếp tục tới những địa điểm từng xuất hiện trong phim.

Nhưng dù lý do là Emily in Paris, một bữa tối tại nhà hàng Michelin hay chuyến mua sắm ở trung tâm Paris, số liệu năm nay đang cho thấy một điều khá rõ: lượng khách tới Paris chỉ tăng nhẹ, nhưng số tiền họ để lại cho thành phố đang tăng nhanh hơn.