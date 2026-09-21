Paris Hilton thương tiếc con trai Cindy Crawford

Theo People, ngày 20/9, Paris Hilton đăng ảnh chụp cùng Presley Gerber lên Instagram sau khi hay tin anh qua đời. Paris Hilton bày tỏ cô rất đau lòng và vẫn không thể tin vào sự việc.

Hilton miêu tả Presley là “một tâm hồn đẹp đẽ”, đồng thời nhớ về anh như một người ngọt ngào, nhạy cảm, tốt bụng và chân thành. Cô cho biết bản thân rất quan tâm đến Presley và sẽ nhớ anh nhiều hơn những gì có thể diễn tả bằng lời.

Trong một bài đăng khác, Paris Hilton tiếp tục nhắc đến những kỷ niệm với Presley. Cô chia sẻ con trai Cindy Crawford sở hữu trái tim nhân hậu. Cô gửi lời chia buồn đến gia đình Presley và đăng kèm phiên bản acoustic ca khúc Tears in Heaven của Eric Clapton.

Paris Hilton chia sẻ kỷ niệm bên Presley Gerber. Ảnh: Paris Hilton/Instagram.

"Bạn có một trái tim nhân hậu. Có điều gì đó rất đặc biệt ở bạn mà bất cứ ai may mắn được quen biết bạn đều có thể cảm nhận được. Tôi hy vọng bạn biết mình được yêu thương sâu sắc đến nhường nào và có bao nhiêu người quan tâm đến bạn. Lòng tôi hướng về toàn thể gia đình bạn trong thời khắc khó khăn này", Paris Hilton viết.

Nhiều người bạn và nhân vật nổi tiếng khác cũng chia sẻ lời tiễn biệt. Brooklyn Beckham viết Presley là một trong những người tốt bụng nhất anh từng biết và sẽ rất nhớ người bạn này.

Presley Gerber qua đời ngày 20/9, hưởng dương 27 tuổi. Theo Văn phòng Giám định Y tế Quận Los Angeles, anh qua đời tại một cơ sở điều trị phục hồi. Nguyên nhân tử vong chưa được công bố và quá trình khám nghiệm tử thi vẫn chưa hoàn tất.

Presley Gerber bên em gái Kaia. Ảnh: NSTARimages.com.

Gia đình Presley gồm mẹ Cindy Crawford, cha Rande Gerber và em gái Kaia Gerber xác nhận thông tin với TMZ. Đại diện gia đình cho biết họ mong muốn được giữ sự riêng tư trong thời gian này.

Presley sinh năm 1999 tại Beverly Hills, California. Anh từng theo đuổi nghề người mẫu và xuất hiện trong một số chiến dịch thời trang. Là con trai của siêu mẫu Cindy Crawford và doanh nhân Rande Gerber, Presley lớn lên trong một gia đình nổi tiếng của Hollywood. Em gái anh, Kaia Gerber, cũng hoạt động trong lĩnh vực thời trang và diễn xuất.

Cuộc sống của Presley từng trải qua nhiều biến động. Năm 2020, Presley gây chú ý khi xăm dòng chữ “Misunderstood" lên mặt. Một năm sau, hình xăm dường như đã được xóa.

Những năm cuối đời, Presley bắt đầu cởi mở hơn về những vấn đề cá nhân, đặc biệt là sức khỏe tâm thần và quá trình phục hồi sau lạm dụng chất gây nghiện.

Trong một cuộc trò chuyện trên podcast Studio 22, anh chia sẻ từng đối mặt với trầm cảm và nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần khác. Presley cho biết anh muốn sử dụng những trải nghiệm của bản thân để giúp những người đang trải qua hoàn cảnh tương tự.

“Dù tôi giúp được một người hay một trăm người thoát khỏi hoàn cảnh tôi từng trải qua trong đời, đó cũng là tất cả những gì tôi cần làm”, anh nói.

“Tôi đã chứng kiến rất nhiều chuyện và học được rất nhiều điều. Điều tôi hy vọng mình có thể mắc những sai lầm, để những người khác không phải phạm phải những sai lầm tương tự tôi”, Presley chia sẻ thêm.

Presley sau đó duy trì chuỗi video mang tên Mental Health Monday trên Instagram. Trong một video đăng năm 2024, Presley nói về việc tham gia các nhóm hỗ trợ phục hồi và tìm kiếm sự đồng cảm với những người có hoàn cảnh tương tự.

Đến tháng 7/2025, anh tiếp tục chia sẻ về việc xây dựng những thói quen lành mạnh. Presley nhắc lại thời thơ ấu năng động, khi anh chơi nhiều môn thể thao và tham gia lướt sóng, bóng nước, bơi lội.

Trong bài phỏng vấn cho trang bìa Vogue số tháng 9, Kaia Gerber từng khen ngợi anh trai khi dám thẳng thắn đối diện với vấn đề. Theo cô, sự cởi mở của anh trai khác hẳn cha mẹ cô - những người vốn "rất kín đáo, gần như không chia sẻ bất cứ điều gì về cuộc sống đời tư". Người mẫu sinh năm 2001 bày tỏ những thăng trầm trong đời của Presley cũng ảnh hưởng đến con người cô, giúp cô trở nên bình tĩnh hơn và tự lập.