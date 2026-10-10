Paris Fashion Week Xuân Hè 2027: LingOrm áp đảo, BLACKPINK có thực sự 'lép vế'?

Paris Fashion Week mùa Xuân Hè 2027 vừa khép lại thành công rực rỡ. Báo cáo của Onclusive ghi nhận 21,2 triệu lượt nhắc trên mạng xã hội, 14,7 triệu tài khoản tham gia tạo ra các cuộc thảo luận về sự kiện.

Như thường lệ, công chúng dành nhiều sự quan tâm tới BXH chỉ số truyền thông của các ngôi sao. Paris Fashion Week mùa này ghi nhận sự đổ bộ ồ ạt của 30 ngôi sao Thái Lan trên hàng ghế đầu, theo thống kê của Mint Magazine.

Báo cáo của Onclusive cho thấy sự áp đảo của "thế lực" sao xứ Chùa Vàng về chỉ số truyền thông. Cả 10 vị trí dẫn đầu chỉ số Social Share of Voice (SOV) đều thuộc về thị trường Thái Lan.

Đáng chú ý nhất Paris Fashion Week Spring Summer 2027 phải kể đến màn sánh đôi của Lingling Kwong và Orm Kornnaphat. Cặp đôi dẫn đầu với chỉ số khủng, bỏ xa những vị trí còn lại. Lingling đứng đầu với 24,31% SOV, theo sát là Orm đạt mức 22,59%. Riêng cặp đại sứ cùng xuất hiện tại show Dior Xuân Hè 2027 đã chiếm tổng cộng 46,90% thị phần thảo luận của 479 nhân vật được theo dõi.

Namping Napatsakorn và Keng Harit lần lượt đứng thứ ba và thứ tư với 6,03% và 5,96% SOV. Cặp sao được cho là góp sức đáng kể giúp sự kiện của Schiaparelli "bật cao" về độ hiện diện trên mạng xã hội.

Freen Sarocha xếp thứ năm (4,86%), trong khi Becky Armstrong đứng thứ bảy.

So với dàn sao Thái, những cái tên đến từ thị trường K-Pop vẫn góp mặt trong BXH nhưng chưa tạo ra mức độ tập trung thảo luận bùng nổ. Anton RIIZE là idol Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên BXH Social SOV. Với chỉ số 1,36%, Anton RIIZE về đích ở vị trí thứ 11, được bổ nhiệm vào hàng ngũ đại sứ ngay sau sự kiện. Keonho CORTIS xếp thứ 12 với 1,10% SOV. Trong khi đó, Felix Stray Kids mang về 0,90% SOV, Jeonghan SEVENTEEN đạt 0,77% SOV.

Ba mảnh BLACKPINK dù được đánh giá cao về phong độ thời trang cũng như đãi ngộ ấn tượng từ các nhà mốt, nhưng lại chưa có thứ hạng cao trên BXH Social SOV. Em út Lisa là "mảnh" BLACKPINK có thứ hạng cao nhất nhóm, dừng chân ở vị trí thứ 13 trên BXH. Nàng thơ Saint Laurent Rosé và công chúa Dior Jisoo lần lượt về đích ở thứ hạng số 15 (0,94%) và 18 (0.85% SOV).

Dẫu vậy, "mặt trận" tin tức kỹ thuật số lại cho thấy một bức tranh khác. Rihanna là ngôi sao dẫn đầu BXH Digital News SOV với 3,29%, bỏ xa vị trí thứ hai là Eva Longoria.

Rosé và Lisa BLACKPINK là hai đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong danh sách này. Em út Lisa đứng thứ 14 đạt mức 1,42% SOV; Rosé xếp thứ 17 với 1,32%. Khoảng cách giữa hai nữ idol chỉ là 0,10 điểm phần trăm, cho thấy mức độ hiện diện trên báo chí trực tuyến khá sát nhau. Việc cùng lúc góp mặt trong cả hai BXH do Onclusive đo lường được cho là phản ánh sức hút đồng đều của hai "mảnh" BLACKPINK ở cả "mặt trận" mạng xã hội và tin tức báo chí.