Paris đóng cửa các bảo tàng, huy động lực lượng lớn cảnh sát

Bảo tàng lớn tại thủ đô Paris đã đồng loạt đóng cửa, trong đó có Bảo tàng Louvre. Ảnh minh họa: AI

Lực lượng an ninh Pháp được triển khai dày đặc tại Paris trong ngày 24.10 để chuẩn bị ứng phó với các cuộc biểu tình có nguy cơ biến thành bạo lực.

Tổng cộng khoảng 70.000 cảnh sát đã được huy động trên phạm vi toàn quốc, cùng sự hỗ trợ của trực thăng, xe thiết giáp đa năng Centaure và vòi phun nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Laurent Nuñez yêu cầu cảnh sát phản ứng nhanh và mạnh trước những hành vi gây rối, phá hoại và cướp bóc.

Tại Paris, nhiều địa điểm văn hóa lớn như Bảo tàng Louvre, Musée d'Orsay, Bảo tàng Picasso và Grand Palais đã tạm dừng đón khách trong ngày 24.10.

Hội chợ nghệ thuật đương đại Art Basel cũng buộc phải hủy bỏ các hoạt động cuối tuần, chỉ mở cửa duy nhất trong ngày 23.10.

Dọc các tuyến phố trung tâm và khu vực Quảng trường République, nhiều chủ cửa hàng và ngân hàng đã chủ động gia cố, bịt kín mặt tiền bằng các tấm gỗ nhằm phòng ngừa nguy cơ bị phá hoại.

Nhằm bảo đảm an ninh, cảnh sát đã chủ động điều chỉnh tuyến đường tuần hành tại Paris sang khu vực ven phía Đông Nam, tránh xa các khu vực trung tâm sầm uất.

Tại một số địa phương như Lyon, Nice và Montpellier, chính quyền đã ra lệnh cấm tổ chức tập trung đông người.

Phát biểu về tình hình hiện nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định các biện pháp an ninh nghiêm ngặt là cần thiết nhằm bảo vệ người dân, cơ sở kinh doanh và các tài sản công cộng trước nguy cơ bạo loạn.