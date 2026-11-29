Theo hãng tin AFP ngày 28/11, việc bán vé giấy đã được triển khai chấm dứt từng bước trong năm 2025. Những tấm vé còn lại vẫn được chấp nhận đến hết ngày 14/12/2026, trước khi nhường chỗ cho thẻ điện tử và vé tích hợp trên điện thoại thông minh. Hành khách có thể đổi vé giấy còn hạn tại quầy đến ngày 14/1/2027.

Ra đời cùng hệ thống tàu điện ngầm Paris năm 1900, tấm vé có kích thước dài 6,5 cm, rộng 3 cm, từng là phương tiện không thể thiếu đối với người dân và khách du lịch. Trước khi dải từ tính được áp dụng vào năm 1973, vé được nhân viên kiểm soát bấm lỗ thủ công tại cửa soát vé.

Từ năm 1968, hệ thống cửa soát vé tự động dần thay thế phương thức này. Năm 1973, vé được bổ sung dải từ, đánh dấu bước tiến trong quá trình hiện đại hóa giao thông công cộng. Qua nhiều thập kỷ, tấm vé cũng thay đổi màu sắc từ nâu, vàng, xanh lá cây, tím đến trắng.

Vượt ra ngoài chức năng đi lại, tấm vé nhỏ bé còn lưu giữ nhiều câu chuyện đời thường. Trước khi điện thoại di động phổ biến, nhiều người từng ghi số điện thoại lên vé để trao cho người mình muốn làm quen. Không ít tấm vé bị bỏ quên trong sách, nhiều năm sau trở thành kỷ vật gợi nhớ những chuyến đi và những cuộc gặp gỡ.

Bên cạnh lộ trình số hóa giao thông công cộng của thủ đô nước Pháp, đội ngũ nhân viên nhà ga vẫn duy trì hỗ trợ trực tiếp đối với người cao tuổi và các hành khách chưa quen thao tác trên thiết bị số.

Theo Cơ quan Quản lý giao thông công cộng Paris, việc chuyển đổi hoàn toàn sang thẻ điện tử và thanh toán qua điện thoại thông minh giúp tối ưu hóa công tác quản lý, giảm sự cố kỹ thuật, rút ngắn thời gian xếp hàng qua cửa soát vé và hạn chế tác động tới môi trường.