Paris bất ngờ lọt top thành phố an toàn nhất thế giới 2027, châu Á chỉ có 2 đại diện

Theo báo cáo mới nhất của Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP), Montreal được xếp hạng là thành phố an toàn nhất thế giới để du lịch năm 2027, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng như Zurich, Amsterdam và Tokyo.

Đáng chú ý, Montreal đã có bước nhảy vọt từ vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng trước đó lên ngôi đầu với 82,18 điểm. Thành phố lớn của Canada được đánh giá cao nhờ mức độ an toàn và tỷ lệ tội phạm thấp, qua đó chấm dứt hai năm liên tiếp giữ vị trí số một của Reykjavik, thủ đô Iceland.

Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý du khách đến Montreal cần chú ý vấn đề giao thông, đặc biệt tại các tuyến đường và cây cầu bắc qua sông Saint Lawrence, nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc do hoạt động xây dựng.

Toàn cảnh thành phố Montréal, Canada, điểm đến vừa được bình chọn là thành phố an toàn nhất thế giới dành cho du khách năm 2027. Ảnh: Unsplash

Đứng thứ hai là Zurich (Thụy Sĩ) với 81,03 điểm. Thành phố này được đánh giá cao nhờ môi trường sống ổn định, hệ thống giao thông công cộng sạch sẽ, an toàn và mức độ an ninh tốt. Amsterdam (Hà Lan) xếp thứ ba với 80,81 điểm, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến an toàn hàng đầu châu Âu.

Tokyo (Nhật Bản) đứng thứ tư và là đại diện châu Á có thứ hạng cao nhất, trong khi Singapore giữ vị trí thứ bảy. Reykjavik, thành phố từng dẫn đầu bảng xếp hạng, tụt xuống vị trí thứ năm.

Châu Âu tiếp tục áp đảo danh sách với 9 thành phố góp mặt trong top 15, bao gồm Zurich, Amsterdam, Reykjavik, Oslo, Venice, Dublin, Copenhagen, Barcelona và cả Paris - thành phố chứng kiến một loạt cuộc biểu tình, bạo loạn trong những tháng qua.

Trong khi đó, Mỹ có hai đại diện là Honolulu (Hawaii) và San Francisco, lần lượt đứng thứ 10 và 14. Đây cũng là sự trở lại của hai thành phố Mỹ trong nhóm 15 điểm đến an toàn nhất theo đánh giá của BHTP.

Bảng xếp hạng được BHTP xây dựng dựa trên khảo sát hơn 1.500 du khách Mỹ từng đến các địa điểm nằm trong danh sách 38 thành phố được lựa chọn nghiên cứu.

Người tham gia đánh giá mức độ an toàn dựa trên trải nghiệm thực tế của mình. Kết quả sau đó được kết hợp với dữ liệu từ Numbeo, The Economist và GeoSure Global nhằm đưa ra thứ hạng cuối cùng.

Không chỉ xem xét tỷ lệ tội phạm, báo cáo còn đánh giá nhiều yếu tố khác như an toàn giao thông, dịch vụ y tế và mức độ an toàn đối với những nhóm du khách khác nhau.

Tuy nhiên, BHTP nhấn mạnh bảng xếp hạng phản ánh tình hình an toàn tại thời điểm khảo sát vào tháng 8/2026, không thể hiện những thay đổi mới nhất tại từng điểm đến.

Top 15 thành phố an toàn nhất thế giới để du lịch năm 2027 Montreal, Canada

Zurich, Thụy Sĩ

Amsterdam, Hà Lan

Tokyo, Nhật Bản

Reykjavik, Iceland

Oslo, Na Uy

Singapore

Venice, Ý

Sydney, Úc

Honolulu, Mỹ

Dublin, Ireland

Copenhagen, Đan Mạch

Barcelona, Tây Ban Nha

San Francisco, Mỹ

Paris, Pháp

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