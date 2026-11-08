Paredes và Argentina nhận 'gáo nước lạnh' từ FIFA

Leandro Paredes không được FIFA giảm án. Ảnh: Reuters.

Trong khi hậu vệ Nahuel Molina được giảm án treo giò từ 7 trận xuống còn 4 trận cùng mức tiền phạt hạ từ 90.000 USD xuống 60.000 USD, tiền vệ Paredes vẫn phải thi hành trọn vẹn án cấm thi đấu 10 trận và nộp phạt 90.000 USD.

Án phạt nặng nề dành cho Paredes xuất phát từ hành vi tấn công tiền vệ Gavi bên phía đội tuyển Tây Ban Nha trong trận chung kết hồi tháng 7, thời điểm Argentina để thua với tỷ số 0-1. Hậu vệ Molina cũng bị xử lý do liên quan trực tiếp đến các vụ xô xát xung quanh trận đấu này.

Trong bối cảnh FIFA giữ nguyên phán quyết đối với Paredes, AFA tuyên bố sẽ yêu cầu văn bản giải trình chi tiết từ cơ quan này trước khi chính thức đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Phía Argentina khẳng định có đầy đủ luận điểm xác đáng về mặt thực tế lẫn pháp lý để đòi lại quyền lợi.

Được biết, các biện pháp kỷ luật ban đầu của FIFA còn bao gồm án treo giò một trận đối với Thiago Almada và cấm làm nhiệm vụ ba trận đối với trợ lý huấn luyện viên Roberto Ayala.

Đáng chú ý, bản thân AFA cũng phải nộp khoản tiền phạt lên tới 321.000 USD, đồng thời chịu chế tài hạn chế lượng khán giả vào sân ở các trận đấu kế tiếp do người hâm mộ để xảy ra các hành vi hô khẩu hiệu phân biệt đối xử trong các màn chạm trán Cape Verde, Ai Cập, Thụy Sĩ, Anh và Tây Ban Nha.

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