Paramount và Warner Bros hoàn tất sáp nhập, tạo nên 'gã khổng lồ' Hollywood Skydance

Paramount và Warner Bros. đã hoàn tất thương vụ sáp nhập

Mới đây, Paramount đã đưa ra thông báo về việc hoàn tất thương vụ mua lại Warner Bros. Discovery trị giá 81 tỷ USD, qua đó tạo ra một “gã khổng lồ” mới tại Hollywood mang tên Skydance.

Thương vụ sáp nhập đưa HBO Max, các bộ phim từ Harry Potter cho đến Sinners, cùng mạng lưới truyền hình lớn như CNN về chung một mái nhà với Paramount+, CBS và các biểu tượng điện ảnh như Top Gun và The Godfather.

“Hôm nay là một ngày lịch sử, không chỉ đối với Skydance mà còn đối với toàn ngành của chúng ta”, CEO Paramount David Ellison cho biết trong một tuyên bố.

Thương vụ này tiếp tục làm gia tăng mức độ tập trung quyền lực trong một ngành vốn đã được vận hành bởi chỉ một số ít tập đoàn lớn.

CUỘC TRANH GIÀNH VỚI NETFLIX

Công ty Skydance của tỷ phú David Ellison đã mua lại Paramount với giá 8 tỷ USD vào năm ngoái, và không lâu sau đó bắt đầu nhắm tới Warner Bros.

Tiếp theo là cuộc chiến kéo dài một năm đầy biến động xoay quanh tương lai của Warner. Cụ thể, vài tháng sau khi công bố sẵn sàng bán một phần hoặc thậm chí toàn bộ hoạt động kinh doanh, Warner ban đầu đạt thỏa thuận về mảng phim ảnh và dịch vụ phát trực tuyến với Netflix vào tháng 12/2025. Tuy nhiên, Paramount thuộc sở hữu của Skydance, vốn cho rằng ban lãnh đạo Warner chưa bao giờ thực sự nghiêm túc với những đề xuất trước đó, nhanh chóng đưa ra một đề nghị đối đầu nhằm thâu tóm toàn bộ công ty, bao gồm cả các mạng lưới như CNN và Discovery.

Trong phần lớn những tháng đầu năm 2026, hai bên liên tục tranh luận gay gắt về việc bên nào đưa ra đề nghị hấp dẫn hơn, trong khi ban lãnh đạo Warner nhiều lần ủng hộ Netflix là đối tác được ưu tiên. Nhưng Paramount cuối cùng đã nâng giá đề nghị mua toàn bộ Warner lên 31 USD/cổ phiếu, khiến Netflix quyết định rút khỏi cuộc đua.

Paramount đã vượt qua các rào cản chống độc quyền liên quan đến thương vụ mua Warner từ các cơ quan quản lý trên toàn thế giới, trong đó có Bộ Tư pháp Mỹ dưới chính quyền Trump. Tuy nhiên, vào tháng 7, các tổng chưởng lý thuộc đảng Dân chủ của 12 bang, do Tổng chưởng lý California Rob Bonta dẫn đầu, đã kiện nhằm ngăn chặn thương vụ sáp nhập. Họ cáo buộc công ty hợp nhất sẽ triệt tiêu tính cạnh tranh và khiến người tiêu dùng có ít lựa chọn hơn, đặc biệt là khán giả đến rạp chiếu phim và khách hàng truyền hình cáp trên khắp nước Mỹ.

Hiệp hội Biên kịch Mỹ (Writers Guild of America) sau đó cũng khởi kiện. Ban đầu, Paramount đồng ý trì hoãn việc hoàn tất thương vụ đến năm sau, trong khi các vụ kiện tiếp tục tiến tới một phiên xét xử về vấn đề chống độc quyền. Các thỏa thuận dàn xếp bắt đầu xuất hiện vào tháng 9. Những điều khoản dành cho các bang, sau đó được một thẩm phán phê chuẩn, bao gồm cam kết của công ty về việc tăng sản lượng phim tại Mỹ trong 5 năm tới, đầu tư vào đào tạo lực lượng lao động và phát triển nghề nghiệp, đồng thời thành lập một hội đồng độc lập về biên tập cho CNN và CBS.

Hệ sinh thái của Skydance

Việc dàn xếp các thách thức pháp lý này đã giúp thương vụ vượt qua một rào cản quan trọng để đi đến hoàn tất. Tuy nhiên, các nhà phê bình lên án những thỏa thuận trên, cho rằng đây là sự nhượng bộ trước sức ép từ doanh nghiệp và các biện pháp khắc phục được đưa ra là quá yếu.

Hồi tháng 4, hàng nghìn diễn viên, biên kịch và đạo diễn điện ảnh, trong đó có Jane Fonda, Mark Ruffalo, Denis Villeneuve và J.J. Abrams, đã ký một lá thư phản đối thương vụ sáp nhập, cảnh báo việc này có thể dẫn tới ít việc làm hơn và giảm sự lựa chọn dành cho khán giả. Động thái phản đối cũng xuất hiện trong mùa giải thưởng, với những chiếc ghim mang thông điệp #BlockTheMerger (Phản đối thương vụ sáp nhập).

Ở chiều ngược lại, nam tài tử Tom Cruise và đạo diễn James Cameron ủng hộ Paramount khi CEO David Ellison tái khẳng định cam kết của ông đối với việc phát hành phim tại rạp. Tương lai của các bộ phim trên màn ảnh rộng cũng từng là mối quan ngại trọng tâm của những người chỉ trích đề nghị mua lại Warner Bros. trước đó của Netflix.

ĐẾ CHẾ GIẢI TRÍ MỚI TẠI HOLLYWOOD

Để hỗ trợ tài chính cho thương vụ mua lại Warner, Paramount đã huy động hàng tỷ USD từ 3 quốc gia vùng Vịnh gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã phê duyệt đề nghị của công ty về việc các nhà đầu tư nước ngoài này sở hữu gián tiếp một phần đáng kể cổ phần.

Paramount từng cho biết họ dự kiến các khoản tiền này sẽ giúp các nhà đầu tư nước ngoài gián tiếp sở hữu gần 50% vốn cổ phần của công ty hợp nhất, nhưng không có quyền biểu quyết. Công ty đề nghị được phép để các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tới 100% lợi ích vốn cổ phần gián tiếp, nhằm tính đến khả năng có thêm các khoản đầu tư trong tương lai. FCC đã chấp thuận đề nghị này, một phần với lý do việc tiếp cận thêm nguồn vốn sẽ củng cố ngành phát thanh truyền hình và do đó phù hợp với lợi ích công chúng.

Các nhà phê bình, trong đó có Anna Gomez, Ủy viên Dân chủ duy nhất của FCC, gọi động thái này là đáng báo động và chưa từng có tiền lệ. Họ cho rằng khoản đầu tư lớn như vậy có thể mở ra cánh cửa cho những ảnh hưởng phía sau hậu trường.

CEO Skydance David Ellison (bên phải) và cha - tỷ phú Larry Ellison - nhà sáng lập Oracle

Tính cả hàng tỷ USD nợ, thương vụ Paramount mua lại Warner có tổng giá trị lên tới gần 111 tỷ USD. Công ty hợp nhất dự kiến đạt doanh thu gần 70 tỷ USD mỗi năm và đặt mục tiêu tiết kiệm hơn 6 tỷ USD chi phí thường niên trong vòng 3 năm. Ông David Ellison sẽ giữ chức Chủ tịch kiêm CEO, trong khi cựu CEO Mattel Ynon Kreiz sẽ phụ trách hoạt động thường nhật và quá trình tích hợp hai doanh nghiệp.

Cổ phiếu Skydance bắt đầu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York vào 6/10 với mã “SKYD”.

Về quy mô, Skydance mới sẽ lập tức gia nhập nhóm những tập đoàn giải trí lớn nhất thế giới. Công ty dự kiến đạt gần 70 tỷ USD doanh thu mỗi năm, thấp hơn Disney với 94,4 tỷ USD trong năm tài chính 2025 nhưng lớn hơn đáng kể doanh thu 37,3 tỷ USD của Warner Bros. Discovery trước sáp nhập.

Skydance cũng sở hữu một danh mục tài sản mà ít đối thủ có thể sánh được, từ Paramount Pictures và Warner Bros. đến HBO, CBS, CNN, Paramount+, HBO Max cùng hàng loạt thương hiệu như Harry Potter, Batman, Top Gun, The Godfather và Game of Thrones.

Với hơn 30 phim điện ảnh và 180 chương trình truyền hình dự kiến ra mắt mỗi năm, công ty mới không chỉ có quy mô tài chính lớn mà còn kiểm soát một kho nội dung và thương hiệu thuộc hàng đồ sộ nhất Hollywood.