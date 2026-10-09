Paramount Skydance hoàn tất thương vụ mua Warner Bros. Discovery

Theo New York Post, ông Zaslav dự kiến nhận tổng cộng khoảng 1 tỷ USD từ các khoản thù lao và quyền lợi cổ phần liên quan đến thương vụ. Trong khi đó, khoảng 500 nhân viên Warner Bros. Discovery có cổ phần trị giá hơn 1 triệu USD mỗi người, còn khoảng 1.000 nhân viên khác sở hữu cổ phần trị giá khoảng 500.000 USD mỗi người.

Thương vụ được thực hiện với mức giá 31 USD/cổ phiếu Warner Bros. Discovery, cao hơn đáng kể so với mức giá khoảng 7 USD/cổ phiếu trong giai đoạn trước. Một phần đáng kể khoản thù lao của ông Zaslav được trả dưới hình thức quyền chọn mua cổ phiếu với giá thực hiện khoảng 10 USD/cổ phiếu. Khi giá mua lại được ấn định ở mức 31 USD, giá trị các quyền chọn này tăng mạnh.

Ngoài ông Zaslav, khoảng 12 lãnh đạo cấp cao dưới quyền ông được cho là sẽ nhận ít nhất 40 triệu USD mỗi người từ thương vụ, theo các nguồn tin được Gasparino dẫn lại. Chính sách khuyến khích nhân viên sở hữu cổ phần được triển khai trong những năm qua cũng giúp nhiều người hưởng lợi khi giá mua lại tăng cao.

Ông Zaslav tiếp quản Warner Bros. Discovery năm 2022, sau khi Discovery Inc. sáp nhập với WarnerMedia, đơn vị được tách khỏi tập đoàn AT&T. Công ty mới sở hữu nhiều thương hiệu truyền thông và giải trí lớn, gồm Warner Bros., HBO và CNN, nhưng phải đối mặt với áp lực nợ, sự suy giảm của truyền hình cáp truyền thống và cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực phát trực tuyến.

Trong quá trình điều hành, ông Zaslav tập trung cắt giảm chi phí, tái cơ cấu hoạt động và cải thiện hiệu quả kinh doanh. Một số quyết định, như hủy bộ phim Batgirl khi đã bước vào giai đoạn hậu kỳ và không tiếp tục trả giá cao để giữ bản quyền truyền hình NBA, gây tranh cãi tại Hollywood. Tuy nhiên, các biện pháp tái cơ cấu và cải thiện hoạt động phát trực tuyến HBO Max được cho là đã góp phần nâng cao triển vọng kinh doanh của công ty.

Năm 2025, Warner Bros. Discovery công bố kế hoạch chia tách hoạt động sản xuất phim và phát trực tuyến khỏi mảng truyền hình cáp đang tăng trưởng chậm. Kế hoạch này thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và mở đường cho những cuộc thảo luận về khả năng mua lại công ty.

Paramount Skydance, do David Ellison lãnh đạo với sự hậu thuẫn của cha ông là Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle, cùng quỹ đầu tư RedBird Capital, là một trong những bên quan tâm sớm. Theo Gasparino, đề nghị ban đầu của nhóm này ở mức 16 USD/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 30 USD/cổ phiếu mà ông Zaslav mong muốn.

Sau quá trình cạnh tranh với các bên quan tâm khác, trong đó có Netflix, Paramount Skydance nâng đề nghị lên 31 USD/cổ phiếu và đạt thỏa thuận mua lại Warner Bros. Discovery vào tháng 2/2026. Giao dịch sau đó gặp trở ngại pháp lý liên quan đến các quan ngại về luật chống độc quyền, trước khi được giải quyết để tiến tới hoàn tất trong tuần này.

Sau thương vụ, David Ellison và các đối tác đầu tư giành quyền kiểm soát doanh nghiệp kết hợp. Giao dịch đánh dấu một bước tái cấu trúc lớn trong ngành truyền thông và giải trí Mỹ, đồng thời tạo ra những khoản lợi ích tài chính đáng kể cho các lãnh đạo và nhân viên sở hữu cổ phần.

Tuy nhiên, quy mô lợi ích mà ông Zaslav và các nhân viên nhận được cũng có thể tiếp tục làm dấy lên tranh luận về chính sách thù lao dành cho lãnh đạo doanh nghiệp truyền thông, nhất là khi Warner Bros. Discovery từng trải qua giai đoạn khó khăn về tài chính và phải thực hiện nhiều đợt cắt giảm chi phí.