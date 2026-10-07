Paramount hoàn tất thâu tóm Warner Bros, tạo đế chế Skydance 110 tỷ USD

Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lớn của ngành giải trí toàn cầu, hình thành một tập đoàn truyền thông - giải trí quy mô khổng lồ dưới sự dẫn dắt của CEO David Ellison.

Đế chế Skydance chính thức ra mắt sau thương vụ 110 tỷ USD. Ảnh: Paramount

Thương vụ thâu tóm giúp tập đoàn mới - mang tên gọi chung là Skydance - sở hữu kho tài sản trí tuệ và hạ tầng truyền thông hàng đầu thế giới. Bên cạnh các xưởng phim đứng sau những thương hiệu điện ảnh tỷ USD như “Nhiệm vụ bất khả thi” (Mission: Impossible), “Harry Potter” hay Vũ trụ Điện ảnh DC (DC Studios), Skydance còn nắm quyền quản lý hàng loạt kênh truyền hình và dịch vụ phát sóng trực tuyến lớn như CBS, CNN, Paramount+ và HBO Max.

Trong thư gửi nhân viên cùng ngày, CEO David Ellison nhấn mạnh mục tiêu của thương vụ không chỉ dừng lại ở việc gia tăng quy mô tài sản, mà là xây dựng một “tập đoàn truyền thông và giải trí thế hệ mới dựa trên sức mạnh của sáng tạo và công nghệ” để đủ sức cạnh tranh với các đối thủ lớn nhất trên thị trường.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở New York ngày 6-10, ông Ellison nhận định ngành truyền thông truyền thống đã quá chủ quan trong thời gian dài. Ông cho rằng các doanh nghiệp truyền thống đã để Netflix và Amazon Prime Video làm đảo lộn mô hình kinh doanh của mình trong khi bản thân họ lại chậm thay đổi và bám giữ những giá trị cũ.

Hiện tại, Skydance không chỉ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các nền tảng dịch vụ xem phim trực tuyến (streaming) như Netflix hay Disney, mà còn từ các tập đoàn công nghệ đa quốc gia như Apple, Meta, Amazon cùng sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Động thái hợp nhất nhận được sự chấp thuận từ phía cơ quan quản lý sau khi tập đoàn đạt được thỏa thuận giải quyết các vướng mắc pháp lý với liên minh các bang tại Mỹ và một nghiệp đoàn Biên kịch Hollywood. Cổ phiếu của tập đoàn hợp nhất cũng đã chính thức chuyển từ sàn Nasdaq sang niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) dưới mã giao dịch SKYD.

Dù sở hữu quy mô vượt trội, Skydance phải đối mặt với bài toán tài chính phức tạp khi gánh khoản nợ lên tới khoảng 80 tỷ USD. Reuters cho biết bộ đôi lãnh đạo David Ellison và Ynon Kreiz đang đặt mục tiêu cắt giảm khoảng 6 tỷ USD chi phí vận hành trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, mảng tin tức của tập đoàn cũng thu hút sự chú ý lớn từ giới quan sát. Theo cấu trúc quản trị mới, Tổng Giám đốc CNN Mark Thompson và Tổng Biên tập CBS News Bari Weiss sẽ tiếp tục giữ nguyên vị trí điều hành độc lập và báo cáo trực tiếp lên hai CEO. Mô hình này giúp đập tan những lo ngại trước đó về việc sáp nhập bộ phận tin tức hoặc gia tăng quyền kiểm soát chéo giữa hai đài truyền hình lớn.