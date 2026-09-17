Paramount cân nhắc rời California ảnh hưởng đến hàng chục nghìn việc làm

Theo các nguồn tin truyền thông Mỹ, Paramount từng tiến gần đến việc công bố kế hoạch rời Los Angeles trong tuần này, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trang tin TMZ cho biết, các bên hiện tiếp tục thương lượng, trong khi Paramount chưa chính thức xác nhận kế hoạch di chuyển.

Paramount đã hoạt động tại California hơn 100 năm và hiện đặt trụ sở tại khu phim trường lịch sử trên Đại lộ Melrose ở Los Angeles. Đây là hãng phim lớn cuối cùng vẫn đặt trụ sở tại Hollywood.

Khả năng di chuyển được đề cập trong bối cảnh Tổng Chưởng lý California Rob Bonta cùng tổng chưởng lý một số bang khác theo đuổi vụ kiện chống độc quyền nhằm ngăn thương vụ Paramount mua Warner Bros. Discovery. Các bang cho rằng thương vụ có thể làm giảm cạnh tranh, trong khi Paramount lập luận việc sáp nhập sẽ giúp công ty cạnh tranh hiệu quả hơn với các nền tảng phát trực tuyến và những tập đoàn truyền thông lớn.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Phát triển Kinh tế Quận Los Angeles, nếu Paramount chuyển toàn bộ hoạt động khỏi California, bang này có thể mất khoảng 28.990-57.980 việc làm toàn thời gian. Thiệt hại sản lượng kinh tế hằng năm được ước tính 10,6-21,2 tỷ USD, trong khi nguồn thu thuế bang và địa phương có thể giảm khoảng 585 triệu-1,17 tỷ USD mỗi năm.

Texas, Tennessee và Georgia đã được đề cập là những địa điểm có thể tiếp nhận một phần hoặc toàn bộ hoạt động của Paramount, nhưng công ty chưa lựa chọn địa điểm mới.

Văn phòng Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết bà tập trung bảo vệ việc làm tại thành phố, đặc biệt là các công việc trong ngành giải trí. Trong khi đó, Văn phòng Tổng Chưởng lý Rob Bonta không xác nhận hoặc bác bỏ việc đang đàm phán với Paramount, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục thực thi pháp luật và sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận thiện chí.

Khả năng Paramount rời California diễn ra trong bối cảnh hoạt động sản xuất điện ảnh và truyền hình tại Los Angeles đã chuyển một phần sang các bang khác, nơi có chi phí sản xuất thấp hơn hoặc chính sách ưu đãi thuế hấp dẫn hơn.