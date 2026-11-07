Paraguay phát lệnh bắt giữ cựu tổng thống sau quyết định phế truất

Theo Tân Hoa xã, trước đó, Thượng viện Paraguay tiến hành phiên luận tội ông Santiago Peña, bất chấp việc nhà lãnh đạo này đã đệ đơn từ chức ngày 5-11. Các nghị sĩ quyết định tiếp tục thủ tục luận tội thay vì chấp thuận đơn từ chức.

Cùng ngày, cựu Phó Tổng thống Pedro Alliana tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Paraguay.

Ông Santiago Peña bị cáo buộc xung đột lợi ích, can thiệp hoạt động giám sát ngân hàng, sử dụng sai mục đích quỹ hưu trí và tham gia che giấu những sai phạm liên quan đến ngân hàng Ueno. Cựu Tổng thống Paraguay bác bỏ các cáo buộc này.

Việc ông Santiago Peña bị phế truất mở đường cho các thủ tục tố tụng hình sự, trong bối cảnh cơ quan công tố đang điều tra những sai phạm liên quan đến ngân hàng Ueno.

Cựu tổng thống Santiago Peña. Ảnh: @SANTIAGO PEÑA

Vụ sụp đổ ngân hàng số Ueno gây chấn động Paraguay. Đây là tổ chức tài chính tư nhân phục vụ gần 3 triệu khách hàng trên tổng số khoảng 6,5 triệu dân nước này. Nhiều khách hàng không thể tiếp cận tiền gửi, dẫn đến các cuộc biểu tình yêu cầu hoàn trả tiền tiết kiệm và xử lý những người có trách nhiệm.

Ngoài ra, ngân hàng này còn quản lý khoảng 850 triệu USD quỹ công, bao gồm tiền từ Viện An sinh xã hội Paraguay (IPS), cơ quan quản lý lương hưu của phần lớn người lao động trong nước.

Sau khi ứng dụng ngân hàng Ueno ngừng hoạt động, Ngân hàng Trung ương Paraguay (BCP) ra quyết định tiếp quản, khởi động tiến trình chuyển giao tài khoản của khách hàng Ueno sang các tổ chức tài chính khác. Quyết định can thiệp được đưa ra sau khi tỷ lệ an toàn vốn của Ueno giảm mạnh xuống dưới 50%.