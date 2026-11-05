Paraguay: Khủng hoảng ngân hàng khiến Tổng thống đối mặt nguy cơ luận tội

Ngày 4-11, 35 nghị sĩ Paraguay đệ trình hồ sơ đề nghị luận tội Tổng thống Santiago Pena và Phó Tổng thống Pedro Alliana, cáo buộc 2 nhà lãnh đạo có trách nhiệm liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ngân hàng Ueno. Các nghị sĩ yêu cầu triệu tập phiên họp bất thường của Hạ viện để xem xét kiến nghị.

Tổng thống Santiago Pena. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 3-11, Ngân hàng Trung ương Paraguay quyết định đưa Ueno vào diện xử lý đặc biệt, sau khi chỉ số an toàn vốn của ngân hàng giảm xuống dưới 50% mức tối thiểu theo quy định.

Quyết định khiến các dịch vụ của ngân hàng bị đình chỉ, khoảng 3 triệu khách hàng không thể tiếp cận tài khoản.

Ueno thuộc Grupo Vázquez, tập đoàn mà ông Pena từng có quan hệ kinh doanh và sở hữu cổ phần đến tháng 3-2025. Việc ông bổ nhiệm Carlos Carvallo, cựu lãnh đạo Ueno, làm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương cũng bị phe đối lập chỉ trích là có dấu hiệu xung đột lợi ích.

Các nghị sĩ cáo buộc chính quyền có sai phạm trong quản lý, giám sát ngân hàng, sử dụng nguồn vốn an sinh xã hội và che giấu những vấn đề liên quan đến sự sụp đổ của Ueno.

Ngân hàng Ueno quản lý khoảng 800-850 triệu USD tiền công, trong đó khoảng 380 triệu USD thuộc Viện An sinh xã hội Paraguay (IPS). Cuộc khủng hoảng làm dấy lên lo ngại về khả năng thu hồi các khoản tiền, đặc biệt là nguồn vốn phục vụ lương hưu và bảo hiểm y tế.

Cơ chế bảo hiểm tiền gửi của Paraguay bảo đảm tối đa khoảng 38.000 USD/người, đủ bảo vệ cho khoảng 97% người gửi tiền tại Ueno.

Tuy nhiên, việc thu hồi những khoản vượt hạn mức vẫn phụ thuộc vào quá trình xử lý tài sản ngân hàng.

Hiện, cơ quan công tố phát lệnh bắt 8 lãnh đạo, người điều hành Ueno và tiến hành phong tỏa tài sản phục vụ điều tra.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Carlos Carvallo đã từ chức theo đề nghị của Tổng thống Peña.

Tổng thống Paraguay tuyên bố ưu tiên bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, đồng thời khẳng định những cá nhân liên quan đến sai phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chính phủ cũng thúc đẩy cơ chế đẩy nhanh chi trả tiền bảo đảm cho khách hàng.