Paraguay có Tổng thống mới giữa khủng hoảng ngân hàng, cựu lãnh đạo bị quản thúc

Theo đó, ông Alliana, 52 tuổi, sẽ đảm nhiệm phần còn lại của nhiệm kỳ đến tháng 8-2028.

Ông Pedro Alliana tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Paraguay, ngày 6-11. Ảnh: Reuters

Trước đó, 44 thượng nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ phế truất ông Pena, trong khi 1 người không tham gia bỏ phiếu.

Ngoài ra, Hạ viện Paraguay đã thông qua thủ tục luận tội với tỷ lệ 78 phiếu thuận, không có phiếu chống. Ông Pena từng tuyên bố từ chức nhưng Quốc hội quyết định tiếp tục quy trình luận tội.

Sau khi bị phế truất, ông Pena bị quản thúc tại nhà ở thủ đô Asunción, chờ làm việc với cơ quan công tố.

Các nhà điều tra sẽ xem xét những cáo buộc liên quan đến vi phạm lòng tin, vận động ảnh hưởng bất chính và sử dụng chức vụ để trục lợi.

Cựu Tổng thống phủ nhận sai phạm, cho rằng cuộc khủng hoảng thuộc phạm vi quản lý và giám sát ngân hàng.

Vụ việc bắt nguồn từ sự sụp đổ của Ngân hàng Ueno. Ngày 3-11, Ngân hàng Trung ương nước này tiếp quản Ueno sau khi xác định ngân hàng không đáp ứng các yêu cầu về khả năng thanh toán.

Sự can thiệp khiến khoảng 2,9-3 triệu khách hàng không thể tiếp cận tiền gửi và thực hiện các giao dịch, trong đó có những người nhận lương hưu.

Ueno quản lý khoảng 800-850 triệu USD tiền công, bao gồm khoảng 380 triệu USD của quỹ hưu trí và chương trình chăm sóc sức khỏe quốc gia.

Các nghị sĩ cáo buộc chính quyền dưới thời ông Pena có xung đột lợi ích, thiếu giám sát và để tiền công được gửi vào ngân hàng này.

Ông Pena từng nắm cổ phần trong công ty mẹ của Ueno, nhưng cho biết đã bán cổ phần vào năm 2025.

Cơ quan công tố đã khởi tố 27 người liên quan đến vụ việc, đồng thời phát lệnh bắt cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Carlos Carvallo.

Tân Tổng thống Pedro Alliana cam kết ưu tiên giải quyết quyền lợi người gửi tiền và ổn định tình hình.

Trong khi đó, các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra những dấu hiệu sai phạm tại Ueno Bank, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ tiền gửi và khôi phục niềm tin vào hệ thống tài chính Paraguay.