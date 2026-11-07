Paraguay có Tổng thống mới, cựu Tổng thống bị quản thúc tại gia

Phát biểu ngắn gọn trước Thượng viện sau lễ nhậm chức, tân Tổng thống Pedro Alliana nói: “Người dân đang trải qua hoàn cảnh vô cùng khó khăn do sự hỗn loạn tài chính sẽ bồi thường đầy đủ. Chúng tôi sẽ không bỏ rơi họ”.

Ông Pedro Alliana, 52 tuổi, nhậm chức sau khi Thượng viện nhất trí kết luận ông Santiago Pena phạm tội liên quan đến vụ sụp đổ ngân hàng Ueno. Ông Santiago Pena đối mặt với các cáo buộc về xung đột lợi ích liên quan đến ngân hàng Ueno, can thiệp thao túng các quy định tài chính và lạm dụng trái phép các quỹ hưu trí.

Ngay sau khi bị phế truất, ông Peña bị áp dụng biện pháp quản thúc tại gia. Các công tố viên cho biết đang xác định những cáo buộc có thể được đưa ra đối với cựu Tổng thống, trong đó có hành vi lợi dụng ảnh hưởng. Ông được yêu cầu trình diện tại cơ quan công tố vào sáng 7/11.

Quyết định phế truất ông Peña xuất phát từ những nghi vấn liên quan đến mối quan hệ trước đây giữa ông với ngân hàng số Ueno, đơn vị có lượng khách hàng chiếm gần một nửa dân số Paraguay. Các cáo buộc trong quá trình luận tội bao gồm xung đột lợi ích, can thiệp hoạt động giám sát quản lý, chuyển hướng quỹ hưu trí và tham gia che giấu sai phạm liên quan đến Ngân hàng Trung ương. Ông Peña bác bỏ mọi hành vi sai trái, cho rằng vụ việc chỉ liên quan đến vấn đề quản lý và giám sát. Ngân hàng Trung ương cũng phủ nhận có xung đột lợi ích.

Khủng hoảng ngân hàng đã gây ra làn sóng phản đối tại Paraguay. Nhiều người gửi tiền biểu tình yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong vụ việc và đẩy nhanh việc hoàn trả các khoản tiền đang bị phong tỏa. Diễn biến trên cũng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, đặc biệt tại Brazil - đối tác kinh tế lớn nhất của Paraguay. Các cơ quan quản lý Paraguay đang tìm cách trấn an thị trường thông qua cam kết bảo đảm phần lớn tiền gửi và kiểm soát nguy cơ lan rộng trong hệ thống tài chính. Một nguồn tin Chính phủ Brazil cho biết ưu tiên trước mắt của nước này là ngăn chặn bất ổn xã hội tại Paraguay và bảo đảm cuộc khủng hoảng ngân hàng được giải quyết mà không dẫn đến những xáo trộn rộng hơn.