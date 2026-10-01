Pandora tăng 50% công suất toàn cầu từ nhà máy hơn 150 triệu USD tại TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy chế tác trang sức tổng vốn hơn 150 triệu USD của Pandora tại TP. Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động - Ảnh: PVV.

Ngày 1/10/2026, Tập đoàn Pandora (Đan Mạch) khánh thành nhà máy chế tác trang sức tại Khu công nghiệp VSIP 3, TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư 150 triệu USD. Nhà máy có công suất lên tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, tương đương tăng khoảng 50% tổng công suất của tập đoàn. Cơ sở này được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình xanh LEED Gold và vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, hướng tới sản xuất có trách nhiệm.

MỞ RỘNG HỢP TÁC THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VIỆT NAM - ĐAN MẠCH

Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, cho biết sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Đan Mạch đã phát triển lên những tầm cao mới. Hai nước hiện triển khai mô hình Đối tác Chiến lược Xanh, tập trung hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, thực phẩm, y tế, nông nghiệp, công nghiệp hàng hải và các giải pháp bền vững.

Theo Đại sứ, hoạt động giao thương giữa hai nước ngày càng gia tăng. Việc Pandora đầu tư và xây dựng cơ sở sản xuất tại Việt Nam là một minh chứng cho dòng vốn đầu tư từ Đan Mạch vào Việt Nam.

Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.

Để thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư, phía Đan Mạch sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động giao thương và thắt chặt quan hệ thương mại giữa hai nước. “Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị mở Tổng Lãnh sự quán tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 1/12/2026. Việc nâng cấp hiện diện tại Thành phố phản ánh cam kết lâu dài của Đan Mạch đối với Việt Nam và khu vực phía Nam, đồng thời hướng tới tiếp tục củng cố hợp tác và tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp hai nước cùng phát triển”, bà Hansen cho biết.

Các khoản đầu tư của các doanh nghiệp như Lego và Pandora thể hiện cam kết và niềm tin vào Việt Nam như một điểm đến sản xuất dài hạn. “Việt Nam có lực lượng lao động tay nghề cao, cơ sở hạ tầng tốt và năng lực sản xuất ngày càng phát triển. Vị trí chiến lược của Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại giá trị cho các chuỗi cung ứng toàn cầu”, bà Lina Gandløse Hansen nhấn mạnh.

“Việc khánh thành nhà máy và đưa dây chuyền sản xuất vào hoạt động tại Việt Nam cho thấy tay nghề của người lao động Việt Nam, đồng thời phản ánh định hướng phát triển bền vững của các doanh nghiệp Đan Mạch. Lực lượng lao động có tay nghề cao và định hướng phát triển năng lượng tái tạo là những yếu tố quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp Đan Mạch gia tăng đầu tư vào Việt Nam trong những năm gần đây.”.

Bà Lina Gandløse Hansen Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam

Bên cạnh vốn, công nghệ và việc làm, Đại sứ cho rằng các doanh nghiệp Đan Mạch còn đầu tư vào nhân tài và các nhà cung cấp địa phương. Các doanh nghiệp này mang đến văn hóa làm việc dựa trên sự tin cậy, hợp tác và trao quyền cho nhân viên, kết hợp với các tiêu chuẩn môi trường cao. Qua đó, doanh nghiệp Việt Nam có thể xây dựng các mối liên kết chặt chẽ hơn với đối tác Đan Mạch.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, cho biết sự kiện đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, sự kiện ngày hôm nay là minh chứng sinh động cho quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất giữa Việt Nam - Đan Mạch, cũng như niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch đối với môi trường đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành nhà máy .Ảnh: PPV.

Hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và các đối tác Đan Mạch ngày càng phát triển. Thành phố được nhiều doanh nghiệp Đan Mạch lựa chọn đầu tư, trong đó có Pandora với dự án nhà máy chế tác trang sức trị giá 150 triệu USD. Dự án tạo thêm hàng nghìn việc làm và góp phần tăng cường vai trò của TP. Hồ Chí Minh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng Pandora tiếp tục đầu tư lâu dài, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp trong nước và phát triển mạng lưới nhà cung ứng tại địa phương; đồng thời lan tỏa các tiêu chuẩn về sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và quản trị doanh nghiệp. Thành phố cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Pandora nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch nói chung đầu tư, hoạt động hiệu quả và phát triển lâu dài tại Việt Nam.

“Từ nhà máy này, mỗi sản phẩm mang dấu ấn “Made in Ho Chi Minh City, Vietnam” được kỳ vọng sẽ góp phần thể hiện tay nghề của người lao động Việt Nam, tinh thần sáng tạo của Đan Mạch và cam kết chung đối với một tương lai xanh hơn”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI SẢN XUẤT TOÀN CẦU

Theo bà Berta de Pablos-Barbier, CEO Tập đoàn Pandora, việc khánh thành nhà máy sản xuất tại Việt Nam đánh dấu một chương mới quan trọng đối với Pandora.

“Chúng tôi đang phát huy kỹ năng chế tác xuất sắc qua nhiều thập kỷ từ Thái Lan, kết hợp với nguồn nhân lực và năng lực mới tại Việt Nam. Khoản đầu tư này mang lại cho năng lực sản xuất, sự linh hoạt và khả năng đổi mới để hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai, đồng thời tiếp tục mang đến chất lượng chế tác vượt trội cho hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới”, CEO Pandora cho biết.

Nhà máy tại Việt Nam sẽ mở rộng sản xuất các dòng trang sức, trong đó có trang sức mạ bạch kim khi hoạt động ổn định. “Việt Nam có môi trường kinh doanh ổn định, cơ sở hạ tầng tốt và nguồn nhân lực có truyền thống về nghề thủ công, chế tác trang sức. Pandora kỳ vọng cơ sở tại Việt Nam sẽ trở thành một phần quan trọng trong mạng lưới chế tác toàn cầu, không chỉ mở rộng công suất mà còn tăng tính linh hoạt và khả năng tự cường của chuỗi sản xuất”, bà Berta de Pablos-Barbier nhấn mạnh.

Bà Berta de Pablos-Barbier, CEO Tập đoàn Pandora - Ảnh: PVV.

“Việt Nam đang có tốc độ phát triển nhanh, Pandora kỳ vọng thị trường tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế phát triển và lực lượng người tiêu dùng trẻ. Cùng với đó, xu hướng sử dụng trang sức đang thay đổi khi người tiêu dùng ngày càng coi trang sức là phương tiện thể hiện cá tính và những điều có ý nghĩa với bản thân. Bên cạnh đó, thiết kế ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong quyết định lựa chọn sản phẩm”.

Thông tin thêm, ông Jeerasage Puranasamiddhi, Tổng Giám đốc Cung ứng và Giám đốc điều hành Pandora Production Việt Nam (PPV), Tập đoàn Pandora, cho biết khoản đầu tư 150 triệu USD tại Việt Nam nhằm mở rộng công suất và tăng khả năng chủ động của chuỗi cung ứng.

Nhà máy có công suất 60 triệu sản phẩm mỗi năm và dự kiến tuyển dụng tới 7.000 lao động khi hoạt động hết công suất. “Kỹ năng chế tác thủ công của người Việt Nam là một trong những lý do tập đoàn lựa chọn đầu tư”, ông nói.