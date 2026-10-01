Pandora mở nhà máy trang sức lớn nhất thế giới tại TP.HCM

Nhà máy có công suất tối đa 60 triệu sản phẩm mỗi năm, qua đó dự kiến nâng tổng năng lực sản xuất toàn cầu của Pandora thêm khoảng 50%. Khi hoạt động hết công suất, cơ sở này dự kiến tạo khoảng 7.000 việc làm.

Xây dựng trên khu đất 7,5 ha, tương đương khoảng 10 sân bóng đá, nhà máy tại TP.HCM được Pandora mô tả là cơ sở chế tác trang sức cao cấp lớn nhất thế giới. Theo bà Berta de Pablos-Barbier, CEO Pandora, Việt Nam ban đầu sẽ đảm nhận khoảng 15% tổng công suất toàn cầu của hãng. Khi đạt công suất tối đa vào năm 2030, tỷ trọng này có thể tăng lên khoảng 1/3.

Nhà máy chế tác mới tại Việt Nam hỗ trợ tham vọng tăng trưởng dài hạn của Pandora và sẽ sản xuất tới 60 triệu món trang sức mỗi năm, tăng công suất sản xuất của công ty lên 50%.

Trao đổi về những bất ổn thương mại hiện nay, trong đó có khả năng Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, bà de Pablos-Barbier cho biết Pandora xây dựng cơ sở này với tầm nhìn dài hạn, thay vì chỉ tính đến những biến động trong ngắn hạn. Theo bà, khi thị trường biến động, doanh nghiệp sẽ tập trung vào hiệu quả vận hành và tăng cường tích hợp trên toàn hệ thống.

Pandora hiện là thương hiệu trang sức lớn nhất thế giới xét theo số lượng sản phẩm bán ra, với 112 triệu sản phẩm trong năm 2025. Mỹ là thị trường lớn nhất của hãng, trong đó dòng sản phẩm phổ biến là vòng tay bạc đính mặt dây chuyền, có giá khởi điểm khoảng 80 USD.

Nhà máy tại Việt Nam được thiết kế để phục vụ hoạt động kinh doanh trên toàn cầu, thay vì chỉ tập trung vào một thị trường xuất khẩu. Điều này giúp Pandora đa dạng hóa mạng lưới sản xuất, vốn trước đây tập trung chủ yếu tại Thái Lan. Cơ sở mới cũng được kỳ vọng hỗ trợ chiến lược mở rộng sang các sản phẩm mạ bạch kim, qua đó đa dạng hóa danh mục ngoài trang sức bạc và giảm mức độ phụ thuộc vào biến động giá bạc.

Theo CEO Pandora, Việt Nam được lựa chọn nhờ lực lượng lao động lành nghề, nền tảng chế tác trang sức, cơ sở hạ tầng và môi trường kinh doanh.

Phát biểu tại lễ khai trương, bà de Pablos-Barbier cho biết nhà máy tại Việt Nam đánh dấu một chương mới của Pandora, đồng thời kế thừa kinh nghiệm chế tác nhiều thập kỷ tại Thái Lan và kết hợp với nguồn nhân lực, năng lực sản xuất tại Việt Nam.

Đội ngũ nghệ nhân tại nhà máy sẽ được đào tạo thông qua học viện chế tác của Pandora, đồng thời thường xuyên trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với đội ngũ chế tác lâu năm tại Thái Lan.

Về phát triển bền vững, nhà máy Pandora tại TP.HCM đạt chứng nhận LEED Gold và vận hành bằng điện năng tái tạo. Toàn bộ bạc và vàng sử dụng tại đây cũng là kim loại tái chế 100%. Pandora cho biết đang nghiên cứu thêm các phương án năng lượng tái tạo, trong đó có lắp đặt điện mặt trời tại chỗ và khả năng hợp tác với một trang trại điện mặt trời.

Ở quy mô toàn cầu, Pandora có trụ sở tại Copenhagen, khoảng 39.000 nhân viên và niêm yết trên Nasdaq Copenhagen. Doanh thu của hãng đạt 32,5 tỷ DKK trong năm 2025. Pandora đặt mục tiêu giảm 50% lượng phát thải khí nhà kính trong toàn chuỗi giá trị vào năm 2030.

Tại lễ khai trương, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng nhà máy Pandora không chỉ tạo thêm hàng nghìn việc làm và đóng góp cho kinh tế địa phương, mà còn góp phần củng cố vai trò của TP.HCM và Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen nhận định khoản đầu tư của Pandora cho thấy tiềm năng về tay nghề của lao động Việt Nam. Theo bà, lực lượng lao động lành nghề cùng khả năng tiếp cận năng lượng tái tạo là những yếu tố góp phần thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Đan Mạch vào Việt Nam.

Với quy mô dự kiến 7.000 việc làm và công suất lớn, nhà máy Pandora tại TP.HCM đang bổ sung thêm một dự án sản xuất quy mô lớn vào dòng vốn FDI trong lĩnh vực chế biến, chế tạo tại Việt Nam.