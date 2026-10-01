Pandora mở nhà máy tại Việt Nam, thêm một dấu ấn của sức hút đầu tư quốc tế

Phối cảnh nhà máy Pandora đầu tiên tại Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam)

Đây là nhà máy sản xuất đầu tiên của Pandora tại Việt Nam và là cơ sở sản xuất thứ tư của tập đoàn trên toàn cầu.

Nhà máy có công suất lên tới 60 triệu sản phẩm trang sức mỗi năm, dự kiến nâng tổng năng lực sản xuất của tập đoàn thêm 50% và tạo ra khoảng 7.000 việc làm cho người lao động địa phương.

Điều này cho thấy, Pandora bên cạnh mở rộng năng lực sản xuất, còn lựa chọn Việt Nam như một "mắt xích" trong mạng lưới sản xuất toàn cầu. Nhà máy này cùng với lực lượng lao động và năng lực sản xuất được đánh giá cao tại Việt Nam, kết hợp kinh nghiệm chế tác được tích lũy qua nhiều thập kỷ tại Thái Lan, hứa hẹn góp phần tăng cường tính linh hoạt và đa dạng hóa hệ thống sản xuất.

Người lao động sẽ được đào tạo chuyên sâu thông qua Học viện Sản xuất Pandora, hỗ trợ phát triển kỹ năng và tạo ra các cơ hội nghề nghiệp lâu dài. Học viện cũng thúc đẩy sự hợp tác và chia sẻ kiến thức chặt chẽ giữa các đội ngũ chế tác của Pandora tại Thái Lan và Việt Nam.

Từ góc độ môi trường đầu tư, trường hợp Pandora cho thấy nguồn nhân lực là một trong những yếu tố được doanh nghiệp nước ngoài quan tâm. Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen cho rằng lực lượng lao động có tay nghề cao của Việt Nam và định hướng tiếp cận năng lượng tái tạo là những yếu tố thúc đẩy Pandora cũng như nhiều doanh nghiệp Đan Mạch gia tăng đầu tư vào Việt Nam.

Cùng với nhân lực, yêu cầu về sản xuất bền vững ngày càng trở thành một phần trong quyết định đầu tư của các doanh nghiệp quốc tế tại thị trường Việt Nam. Nhà máy Pandora được thiết kế theo tiêu chuẩn LEED Gold, sử dụng 100% điện năng tái tạo và 100% bạc, vàng dùng trong sản xuất là nguyên liệu tái chế.

Từ câu chuyện của Pandora với khoản đầu tư 150 triệu USD, có thể thấy sức hấp dẫn của Việt Nam đối với doanh nghiệp quốc tế trong nhiều tiêu chí, như khả năng mở rộng sản xuất, nguồn nhân lực, năng lực sản xuất, yêu cầu phát triển bền vững và khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.