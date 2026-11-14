Panda Cup 2026: U19 Việt Nam thua tiếc nuối Hàn Quốc

Chiều 14/11, U19 Việt Nam có màn so tài với Hàn Quốc tại lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026 diễn ra ở Thành Đô (Trung Quốc). Sau thất bại 1-3 trước đội chủ nhà Trung Quốc trong trận ra quân, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu giành kết quả tích cực để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

U19 Việt Nam để thua đáng tiếc trước Hàn Quốc.

Tuy nhiên, với dàn nhân sự chất lượng hơn, U19 Hàn Quốc mới là đội chiếm được thế chủ động trong khoảng thời gian đầu trận. Đội bóng xứ kim chi liên tục triển khai bóng nhằm tìm kiếm khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương. Trong khi đó, U19 Việt Nam lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, duy trì cự ly đội hình và chờ đợi cơ hội tổ chức những tình huống lên bóng nhanh.

Sau 10 phút thi đấu, Hàn Quốc kiểm soát bóng tới 72% nhưng chưa tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Chiều ngược lại, hàng phòng ngự U19 Việt Nam giữ được sự tập trung, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và khiến các pha phối hợp của đối thủ thiếu đi sự chính xác cần thiết.

Dù không kiểm soát bóng nhiều, U19 Việt Nam vẫn có những pha tổ chức lên bóng tương đối chất lượng. Trong 30 phút đầu tiên, đội có 4 tình huống dứt điểm, trong khi Hàn Quốc mới chỉ có một lần khiến thủ môn Anh Chiến phải trổ tài.

Trước sự khởi sắc của U19 Việt Nam, HLV Kim Jung Soo quyết định điều chỉnh nhân sự nhằm cải thiện khả năng tấn công. Những thay đổi của đội bóng xứ kim chi nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 39, từ một pha tổ chức tấn công bài bản, cầu thủ Hàn Quốc tung cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, đánh bại thủ môn Anh Chiến, mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp hai, U19 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và tăng cường sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những tình huống phối hợp ở khu vực trung lộ được triển khai nhanh hơn, giúp đội bóng áo đỏ tiếp cận khung thành đối phương hiệu quả hơn so với hiệp đầu tiên.

Phút 49, những nỗ lực của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được đền đáp. Từ một pha phối hợp tấn công ở trung lộ, U19 Việt Nam đã tìm được bàn gỡ hòa 1-1.

Sau khi đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, U19 Việt Nam chơi tự tin hơn và liên tục có những tình huống phối hợp tấn công ấn tượng. Dẫu vậy, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa tận dụng tốt những cơ hội được tạo ra.

Trong khi đó, U19 Hàn Quốc duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự và không mạo hiểm đẩy đội hình lên quá cao. Tuy nhiên, đội bóng xứ kim chi vẫn biết cách khai thác những khoảng trống trong hàng thủ Việt Nam. Phút 82, từ một tình huống gây sức ép, Hàn Quốc tận dụng tốt thời cơ để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Trong những phút còn lại, U19 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn do thể lực suy giảm. Các pha lên bóng thiếu đi tốc độ và sự chính xác cần thiết, khiến đội không thể tạo thêm cơ hội rõ rệt.

Chung cuộc, U19 Việt Nam để thua Hàn Quốc với tỷ số 1-2, qua đó nhận thất bại thứ hai liên tiếp tại Panda Cup 2026. Ở lượt trận cuối cùng diễn ra ngày 17/11, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp Tajikistan. Đây là cơ hội để U19 Việt Nam tìm kiếm những điểm số đầu tiên tại giải đấu.