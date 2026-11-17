Chiều 17/11, U19 Việt Nam có màn so tài với Tajikistan tại lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026, diễn ra ở Thành Đô (Trung Quốc). Trước trận đấu này, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn chưa giành được điểm số nào sau hai thất bại trước Trung Quốc và Hàn Quốc.

U19 Việt Nam hòa kịch tính trước Tajikistan. (Ảnh: VFF).

Với mục tiêu tìm kiếm kết quả tích cực trước khi khép lại giải đấu, U19 Việt Nam nhập cuộc khá thận trọng và ưu tiên duy trì sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Trong những phút đầu, hai đội thi đấu tương đối cân bằng khi bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân.

Phút 15, đội bóng Trung Á có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi một cầu thủ tấn công thoát xuống và thực hiện pha dứt điểm trong tư thế thuận lợi. Rất may cho U19 Việt Nam, bóng đi chệch khung thành.

Sau tình huống này, U19 Tajikistan tiếp tục duy trì sức ép bằng những pha phối hợp ở trung lộ. Khả năng chuyền bóng và kiểm soát khu vực giữa sân của đối thủ khiến các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công. Phút 22, cầu thủ Tajikistan thực hiện cú sút phạt ở cự ly chừng 20m, đưa bóng đi chệch khung thành U19 Việt Nam.

Sau khoảng thời gian chịu sức ép, U19 Việt Nam dần tìm được cơ hội tiếp cận khung thành đối phương. Phút 36, từ tình huống phản công nhanh, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn phối hợp tốt trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Tajikistan.

Có được lợi thế, các cầu thủ Việt Nam thi đấu tự tin hơn và tiếp tục tìm kiếm cơ hội gia tăng cách biệt. Phút 38, U19 Việt Nam tổ chức thêm một tình huống tấn công nguy hiểm, nhưng cú dứt điểm đã bị thủ môn Tajikistan kịp thời cản phá.

Bước sang hiệp hai, U19 Tajikistan chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đại diện Trung Á tăng cường kiểm soát bóng và liên tục tổ chức những pha tấn công về phía khung thành U19 Việt Nam.

Phút 58, Tajikistan có pha phối hợp tấn công sắc nét, vượt qua hàng phòng ngự U19 Việt Nam trước khi thực hiện cú dứt điểm ghi bàn, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau bàn thua, U19 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội giành lại lợi thế. Các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn không còn tập trung hoàn toàn vào phòng ngự mà bắt đầu tổ chức những tình huống lên bóng chủ động hơn.

Tuy nhiên, đúng lúc thế trận đang có những chuyển biến tích cực, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn lại phải nhận bàn thua. Phút 78, hàng phòng ngự U19 Việt Nam mất tập trung, tạo điều kiện để cầu thủ Tajikistan tận dụng cơ hội dứt điểm ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1.

Bị dẫn ngược trong khoảng thời gian cuối trận, U19 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 83, U19 Việt Nam tổ chức một pha lên bóng tốc độ trước khi thực hiện cú dứt điểm quyết đoán, đưa bóng vào lưới Tajikistan, gỡ hòa 2-2.

Sau bàn gỡ, U19 Việt Nam tiếp tục duy trì sự hưng phấn và tạo ra thêm những cơ hội nguy hiểm. Phút 87, các cầu thủ Việt Nam liên tiếp tung ra hai cú dứt điểm về phía khung thành Tajikistan. Tuy nhiên, cả hai tình huống đều đưa bóng đi chệch mục tiêu.

Trong những phút bù giờ, hai đội tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định nhưng không thành công. Chung cuộc, U19 Việt Nam hòa Tajikistan với tỷ số 2-2. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn giành điểm số đầu tiên tại Panda Cup 2026.