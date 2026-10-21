Panasonic muốn biến cửa kính thành tấm pin mặt trời

Trụ sở Tập đoàn Panasonic ở Osaka, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Panasonic đẩy sớm một năm kế hoạch sản xuất đại trà pin mặt trời perovskite tích hợp trên kính, hướng đến biến cửa sổ và mặt ngoài các tòa nhà thành nguồn phát điện, trong bối cảnh Nhật Bản tìm cách mở rộng năng lượng tái tạo và phát triển công nghệ thế hệ mới.

Theo truyền thông Nhật Bản, trong thông báo ngày 20/10, Panasonic Holdings cho biết dự kiến bắt đầu sản xuất quy mô lớn loại pin mặt trời perovskite trên nền kính từ tháng 4/2029 tại một cơ sở ở thành phố Nagahama, tỉnh Shiga, Nhật Bản. Kế hoạch mới sớm hơn một năm so với lộ trình công bố trước đó. Từ tháng 9, tập đoàn này đã bắt đầu bán các sản phẩm được chế tạo tại cơ sở nghiên cứu và phát triển ở Osaka.

Công nghệ pin mặt trời perovskite được Nhật Bản kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho ngành năng lượng tái tạo. So với các tấm pin mặt trời silicon truyền thống, loại pin này có ưu điểm mỏng, nhẹ, dễ tích hợp lên nhiều bề mặt vốn không phù hợp để lắp đặt hệ thống điện mặt trời thông thường.

Panasonic hướng đến phát triển dòng sản phẩm kính phát điện, có thể lắp tại cửa sổ và mặt ngoài công trình. Kích thước, độ trong suốt và thiết kế của kính có thể được điều chỉnh theo nhu cầu, giúp các tòa nhà vừa duy trì công năng kiến trúc, vừa tạo ra điện năng.

Giải pháp này đặc biệt có ý nghĩa với Nhật Bản, quốc gia có địa hình phần lớn là đồi núi và mật độ dân cư cao. Những hạn chế về quỹ đất khiến việc mở rộng các trang trại điện mặt trời quy mô lớn gặp nhiều trở ngại, trong khi không phải công trình nào cũng có đủ diện tích mái để lắp đặt pin.

Việc tích hợp công nghệ quang điện trực tiếp vào các bộ phận của công trình có thể giúp Nhật Bản khai thác thêm những không gian đô thị vốn ít được tận dụng để sản xuất năng lượng.

Panasonic cho biết: “Đặc biệt tại các khu vực đô thị, nhiều tòa nhà có diện tích mái hạn chế để lắp đặt pin mặt trời, khiến nhu cầu đối với công nghệ quang điện tích hợp vào công trình ngày càng tăng”. Tập đoàn chưa công bố sản lượng dự kiến của nhà máy mới tại Nagahama.

Việc đẩy nhanh kế hoạch sản xuất phản ánh nỗ lực của Nhật Bản nhằm giành vị thế trong thị trường pin mặt trời perovskite đang hình thành. Công nghệ này được xem là một hướng phát triển tiềm năng của ngành điện mặt trời nhờ khả năng ứng dụng linh hoạt trên nhiều loại bề mặt.

Tuy nhiên, Nhật Bản sẽ phải cạnh tranh với Trung Quốc, quốc gia đang giữ vị thế thống lĩnh ngành công nghiệp pin mặt trời toàn cầu và cũng đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển công nghệ perovskite.

Bên cạnh áp lực cạnh tranh, chi phí vẫn là một trong những rào cản lớn nhất đối với việc thương mại hóa rộng rãi. Pin perovskite hiện đắt hơn các tấm pin mặt trời truyền thống, khiến khả năng triển khai trên quy mô lớn phụ thuộc đáng kể vào việc cải thiện hiệu quả sản xuất và giảm giá thành.

Nếu giải quyết được bài toán này, kính phát điện có thể mở rộng phạm vi ứng dụng của năng lượng mặt trời, từ các hệ thống lắp đặt trên mái nhà sang cửa sổ, mặt tiền tòa nhà và nhiều cấu trúc đô thị khác. Với Panasonic, việc đưa kế hoạch sản xuất đại trà lên sớm hơn một năm là bước tiến nhằm đưa công nghệ này từ giai đoạn phát triển sang ứng dụng thương mại rộng hơn.