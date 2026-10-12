Panama trải qua hơn 200 trận dư chấn sau động đất mạnh 7,7 độ

Trận động đất làm rung chuyển nhiều vùng trên cả nước, tàn phá hàng trăm ngôi nhà và công trình hạ tầng trọng điểm, khiến ít nhất 27 người bị thương nhưng rất may mắn chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào.

Theo Viện Địa chất thuộc Đại học Panama, tính đến ngày 11/10, các trạm địa chấn đã ghi nhận hơn 200 trận dư chấn sau rung chấn chính diễn ra vào giữa trưa ngày 9/10. Trong đó, trận dư chấn mạnh nhất được ghi nhận đạt 6,6 độ diễn ra vào chiều cùng ngày, cùng nhiều đợt rung chấn khác có cường độ từ 5,2 đến 5,8 độ khiến người dân hoảng loạn.

Những thiệt hại do động đất và rung chấn tại Panama gây ra. Video: X/RT_Visual_on_X

Trận động đất chính có tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 12,6 km, cách cộng đồng Pitaloza Arriba thuộc tỉnh Herrera chừng 10 km về phía tây nam, làm rung chuyển cả thủ đô Panama City và có thể cảm nhận được tại quốc gia láng giềng Colombia.

Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng, Hội đồng Bộ trưởng Panama đã triệu tập họp khẩn và chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào ngày 10/10. Bộ Kinh tế Panama khẳng định, việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép chính phủ giải ngân gói ngân sách cứu trợ lên tới 100 triệu USD nhằm khắc phục hậu quả thảm họa mà không làm vượt mục tiêu thâm hụt tài khóa 3,5% GDP của năm 2026.

Phát biểu khi tới thăm các khu vực bị ảnh hưởng, Tổng thống Panama José Raúl Mulino nhấn mạnh rằng: "Thảm họa mà chúng ta đang phải đối mặt là vô cùng to lớn", đồng thời yêu cầu tập trung tối đa lực lượng để sửa chữa khẩn cấp các tuyến đường và cầu cống bị hư hỏng nhằm đảm bảo thông suốt cho hoạt động cứu trợ.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và tạo điều kiện kiểm tra cơ sở hạ tầng, Bộ Giáo dục Panama đã quyết định cho toàn bộ học sinh trên toàn quốc nghỉ học vào ngày 12/10.

Nước trên toà nhà rơi xuống do ảnh hưởng của động đất tại Panama. Video: X/RT_Visual_on_X

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Quốc gia Panama báo cáo thiệt hại tập trung nghiêm trọng nhất tại các tỉnh miền trung gồm Veraguas, Herrera, Coclé và Los Santos. Thống kê sơ bộ cho thấy gần 900 căn nhà cùng hàng trăm trường học, cơ sở y tế, nhà thờ, khách sạn và ít nhất 14 cây cầu bị hư hại hoặc sụp đổ hoàn toàn.

Trong khi đó, Ban Quản lý Kênh đào Panama cho biết tuyến đường thủy thương mại chiến lược này vẫn duy trì hoạt động hàng hải bình thường, các đội ngũ kỹ thuật đang tích cực kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng và chưa ghi nhận bất kỳ tổn thất nào ảnh hưởng đến việc lưu thông của tàu thuyền.