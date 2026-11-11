Panama tăng lượt tàu qua kênh, giảm áp lực vận tải biển

Tàu hàng di chuyển qua Kênh đào Panama. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ACP, quy định mới về mớn nước có hiệu lực từ ngày 9-11 và được duy trì đến khi có thông báo tiếp theo. Mức này cao hơn 0,3m so với quy định 14,94m áp dụng từ cuối tháng 9, cho phép các tàu lớn chở thêm hàng hóa qua tuyến đường thủy nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Với công suất mới, mỗi ngày có 24 lượt tàu được phép qua hệ thống âu tàu Panamax và 10 lượt qua hệ thống Neopanamax. Việc bổ sung một lượt tàu/ngày sẽ được triển khai từng bước, trước khi đưa vào hệ thống đặt chỗ thông thường từ ngày 24-11.

ACP cho biết quyết định này được đưa ra nhờ mực nước tại các hồ chứa cao hơn dự kiến và triển vọng thủy văn thuận lợi. Trước đó, hạn hán kéo dài do tác động của hiện tượng El Niño đã buộc Panama hạn chế số lượt tàu qua kênh và giảm mớn nước tối đa.

Kênh đào Panama đảm nhận khoảng 3-5% khối lượng thương mại hàng hải toàn cầu, kết nối khoảng 1.920 cảng tại 170 quốc gia. Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản là những nước sử dụng tuyến kênh nhiều nhất. Việc tăng công suất được kỳ vọng giúp giảm thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả vận tải và thúc đẩy thương mại quốc tế.