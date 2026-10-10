Panama rung chuyển vì hai trận động đất mạnh, người dân hoảng loạn tháo chạy

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên - có thể cảm nhận được tại cả nước láng giềng Colombia, xảy ra ở độ sâu 10 km, với tâm chấn nằm cách cộng đồng hẻo lánh Pitaloza Arriba thuộc tỉnh Herrera ở miền trung Panama khoảng 10 km về phía tây nam.

Ban đầu, USGS xác định trận động đất đầu tiên mạnh 8 độ, sau đó điều chỉnh xuống 7,6 và cuối cùng cập nhật lên 7,7.

Tại thủ đô Panama City, nhiều người dân hoảng hốt tập trung bên ngoài các tòa nhà trong lúc chờ tin tức về mức độ ảnh hưởng của trận động đất xảy ra vào chiều 9/10 (giờ địa phương).

Người dân ở thủ đô của Panama chạy ra đường sau khi xảy ra 2 trận động đất. (Ảnh: AP)

Panama sau đó hứng nhiều dư chấn, trong đó có một số trận đạt độ lớn 5,8; 5,5 và 5,2. Các nhà địa chấn học tại Đại học Panama ghi nhận hơn 45 dư chấn, dù nhiều trận quá yếu để người dân cảm nhận được.

Dù các trận động đất liên tiếp có cường độ lớn, Tổng thống Panama José Raúl Mulino cho biết tính đến tối 9/10, cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp tử vong hay bị thương nào. Tuy nhiên, ông cảnh báo tình hình có thể thay đổi trong những giờ hoặc ngày tiếp theo.

Omar Smith, đại diện Cơ quan Bảo vệ Dân sự Quốc gia Panama, phát biểu trên kênh truyền hình Telemetro Reporta rằng thiệt hại tập trung tại các tỉnh miền trung gồm Veraguas, Herrera và Los Santos. Ông nói thủ đô Panama City, nơi có hàng trăm tòa nhà chọc trời, chưa ghi nhận thiệt hại.

Các cơ quan truyền thông địa phương đưa tin nhà thờ San Atanasio, một công trình Công giáo mang phong cách kiến trúc thuộc địa tại tỉnh Los Santos, đã đổ sập. Nhà thờ này được công nhận là Di sản Lịch sử quốc gia vào năm 1938.

Sân bay quốc tế Tocumen ở Panama City – một trong những sân bay nhộn nhịp nhất khu vực, phục vụ hơn 20 triệu lượt hành khách trong năm 2025, đã tạm ngừng hoạt động sau trận động đất đầu tiên, nhưng thông báo mở cửa trở lại vào chiều 9/10.

Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama cho biết hoạt động trên tuyến hàng hải thương mại toàn cầu này vẫn diễn ra bình thường. Cơ quan này nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho nhân viên, tàu thuyền và thuyền viên, đồng thời cử các đội kỹ thuật chuyên trách kiểm tra cơ sở vật chất để xác định nguy cơ hư hại.

Vị trí tâm chấn

Động đất thường xuyên xảy ra tại Panama, đặc biệt ở khu vực dọc biên giới với Costa Rica và bờ biển Thái Bình Dương, do sự tương tác giữa nhiều mảng kiến tạo.

Panama nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương - cung địa chất dài khoảng 40.000 km bao quanh lưu vực Thái Bình Dương, nơi xảy ra phần lớn các trận động đất trên thế giới.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần được ban hành ngay sau các trận động đất ngày 9/10, đối với vùng bờ biển Panama, Colombia, Ecuador, Nicaragua và Guatemala. Các cảnh báo mà El Salvador và Chile ban hành cho đảo Phục Sinh cũng được gỡ bỏ.

Chiều 9/10, các thông điệp chia sẻ và đề nghị hỗ trợ từ khắp khu vực liên tục được gửi tới Panama. Tổng thống Mulino cảm ơn các nhà lãnh đạo Mỹ Latin đã thể hiện tình đoàn kết, cho biết ông đã trao đổi với tổng thống Chile, Uruguay, Guatemala và một số quốc gia khác.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang theo dõi sát tình hình tại Panama và “nhanh chóng huy động nguồn lực cùng nhân sự để hỗ trợ”, theo đề nghị của chính phủ Panama.

“Mỹ sát cánh cùng người dân Panama”, ông Rubio viết trên mạng xã hội X.

Hình ảnh các tòa nhà đổ sập và những vết nứt sâu xé toạc mặt đường càng làm gia tăng nỗi lo ngại tại khu vực đã hứng chịu hàng loạt trận động đất tàn khốc trong những tháng gần đây.

Hai trận động đất liên tiếp có độ lớn 7,2 và 7,5 đã làm rung chuyển bang La Guaira của Venezuela hồi tháng 6, khiến hơn 6.500 người thiệt mạng và 17.000 người mất nhà cửa. Tháng 8, một trận động đất 7,4 độ tại Colombia khiến ít nhất 289 người thiệt mạng.