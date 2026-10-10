Panama rung chuyển vì động đất mạnh 8,0 độ

USGS cho biết tâm chấn nằm cách khu vực Pitaloza Arriba khoảng 14 km về phía Tây Nam, ở độ sâu 33 km. Tọa độ ban đầu được xác định là 7,54 độ vĩ Bắc và 80,75 độ kinh Tây.

Trận động đất xảy ra lúc 17 giờ 56 GMT ngày 9-10.

Hiện thông tin được cung cấp chưa đề cập đến thiệt hại về người, tài sản hoặc cảnh báo sóng thần liên quan đến trận động đất.