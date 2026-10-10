Panama rung chuyển bởi hai trận động đất mạnh, người dân sơ tán khẩn cấp

Hai trận động đất có cường độ lần lượt 7,7 và 6,6 độ Richter cùng hàng chục dư chấn đã làm rung chuyển Panama vào 10/10 (giờ Việt Nam), gây hư hại nhiều công trình, làm nứt đường sá và buộc người dân tại nhiều khu vực phải sơ tán.

Chính quyền cho biết chưa ghi nhận trường hợp tử vong, song vẫn cảnh báo nguy cơ thiệt hại có thể tiếp tục.

Người dân sơ tán khẩn cấp sau khi tòa nhà bị sập bởi trận động đất mạnh 7,7 độ tại Panama. Ảnh: Reuters

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), trận động đất đầu tiên có tâm chấn nằm cách cộng đồng Pitaloza Arriba, thuộc tỉnh Herrera ở miền trung Panama, khoảng 10 km về phía tây nam.

Động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 10 km và có thể cảm nhận được tại nước láng giềng Colombia. USGS ban đầu xác định cường độ trận động đất là 8 độ Richter, sau đó điều chỉnh xuống 7,6 trước khi cập nhật lên 7,7 độ Richter.

Trận động đất khiến người dân tại thủ đô Panama City hoảng sợ, tập trung bên ngoài các tòa nhà để chờ thông tin về tình hình.

Ông Rosendo Domínguez, 60 tuổi, sống tại tỉnh Herrera, cho biết với hãng tin AP rằng rung chấn làm nhiều đồ đạc trong bếp đổ xuống, nhưng gia đình ông vẫn an toàn. Ông cho biết người dân trong khu vực đều ra ngoài vì quá sợ hãi.

Ảnh: AP/Aris Mariota

Sau hai trận động đất chính, hàng loạt dư chấn tiếp tục xảy ra, trong đó có những trận đạt cường độ 5,8, 5,5 và 5,2 độ Richter. Các nhà địa chấn học tại Đại học Panama ghi nhận hơn 45 dư chấn, dù nhiều trận có cường độ thấp và không được người dân cảm nhận rõ rệt.

Nhiều công trình hư hại, một số người bị thương

Tổng thống Panama José Raúl Mulino cho biết nhà chức trách chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào.

Tuy nhiên, ông cảnh báo số liệu có thể thay đổi trong những giờ hoặc ngày tiếp theo khi lực lượng chức năng tiếp tục đánh giá thiệt hại.

Ông Mulino nói, đồng thời kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Theo ông Omar Smith thuộc Cơ quan Bảo vệ Dân sự Quốc gia Panama, thiệt hại tập trung tại các tỉnh miền trung gồm Veraguas, Herrera và Los Santos. Trong khi đó, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại tại thủ đô Panama City vào thời điểm đưa ra thông tin.

Tại thành phố Penonomé, cách thủ đô khoảng 150 km, một người bị mảnh vỡ từ công trình sập một phần rơi trúng.

Ông Smith cũng xác nhận nhà thờ tại quảng trường chính của địa phương bị sập một phần và xuất hiện các vết nứt. Một số tòa nhà văn phòng cùng khách sạn Dos Continentes cũng bị hư hại.

Ảnh: AP/Aris Mariota

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin nhà thờ San Atanasio, công trình Công giáo mang phong cách kiến trúc thuộc địa tại tỉnh Los Santos, đã bị sập.

Nhà thờ này được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia Panama vào năm 1938. Tại một số khu vực khác, trong đó có tỉnh Veraguas, những vết nứt lớn xuất hiện trên các tuyến đường, làm dấy lên lo ngại về an toàn giao thông và nguy cơ hư hại kết cấu công trình.

Hình ảnh các tòa nhà bị hư hại cùng những vết nứt sâu trên mặt đường khiến người dân thêm lo lắng, trong bối cảnh nhiều khu vực trong khu vực Mỹ Latinh từng hứng chịu những trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng.

Sau trận động đất đầu tiên, sân bay quốc tế Tocumen tại thủ đô Panama City tạm thời ngừng hoạt động để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, sân bay sau đó thông báo sẽ mở cửa trở lại vào chiều cùng ngày. Đây là một trong những sân bay bận rộn nhất khu vực, phục vụ hơn 20 triệu lượt hành khách trong năm 2025.

Trong khi đó, Cơ quan quản lý kênh đào Panama cho biết hoạt động vận tải qua tuyến đường thủy chiến lược này vẫn diễn ra bình thường. Cơ quan này nhấn mạnh an toàn của nhân viên, tàu thuyền và thủy thủ đoàn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời triển khai các đội kỹ thuật kiểm tra cơ sở hạ tầng để phát hiện những hư hại có thể xảy ra sau động đất.

Nhà chức trách Panama tiếp tục theo dõi các dư chấn và đánh giá tình trạng của những công trình bị ảnh hưởng. Người dân tại các khu vực chịu rung chấn được khuyến cáo thận trọng, tuân thủ hướng dẫn sơ tán và tránh tiếp cận những tòa nhà có dấu hiệu hư hỏng cho đến khi được xác nhận an toàn.