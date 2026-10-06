Panama chi 288 triệu USD mua hàng Việt, giày dép dẫn đầu

Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Panama 8 tháng đầu năm 2026 đạt 288 triệu USD

Giày dép và điện thoại chiếm phần lớn kim ngạch

Theo số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), giày dép các loại là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Panama, đạt 103 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2026, chiếm hơn 35% tổng kim ngạch.

Xếp thứ hai là điện thoại các loại và linh kiện, đạt 86,4 triệu USD. Hai nhóm hàng này cộng lại đạt 189,4 triệu USD, tương đương khoảng 66% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Panama.

So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất khẩu sang Panama giảm 8,1%. Dù vậy, cơ cấu hàng hóa cho thấy giày dép, điện thoại và linh kiện đang là những nhóm hàng chủ lực của Việt Nam tại thị trường này.

Hàng Việt sang Panama còn những nhóm nào?

Ngoài hai nhóm dẫn đầu, hàng dệt, may đạt 29,9 triệu USD, trong khi máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 29,3 triệu USD. Thủy sản đạt 4,2 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,16 triệu USD.

Năm 2025, xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Panama đạt 462,5 triệu USD. Như vậy, sau 8 tháng năm nay, kim ngạch đã đạt khoảng 62% mức của cả năm trước.

Để đạt mức của năm 2025, xuất khẩu sang Panama trong 4 tháng cuối năm cần mang về thêm khoảng 174,5 triệu USD. Đây là khoảng cách đáng chú ý trong bối cảnh kim ngạch 8 tháng năm 2026 đang giảm 8,1% so với cùng kỳ.

MẠNH LÊ