Panama ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận động đất mạnh

Một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở Penonome, tỉnh Cocle, miền Trung Panama. Ảnh: THX

Bộ trưởng Phủ Tổng thống Panama, ông Juan Carlos Orillac, cho biết Tổng thống nước này Jose Raul Mulino đã chỉ đạo thành lập một ủy ban điều phối các hoạt động cứu trợ, quản lý nguồn lực và giải quyết nhu cầu của các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Chính phủ Panama cũng đã thiết lập các trung tâm tiếp nhận quyên góp, trong đó có một điểm tại công viên Omar ở thủ đô Panama City. Các văn phòng chính quyền cấp tỉnh cũng được trưng dụng làm điểm tiếp nhận quyên góp bổ sung.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Tocumen ở phía Đông Panama City vẫn duy trì các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và nhân viên sau trận động đất.

Trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra vào trưa 9-10 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm cách thị trấn Tonosi thuộc tỉnh Los Santos khoảng 40km về phía Tây Bắc, khiến ít nhất 27 người bị thương, 400 công trình bị hư hại.