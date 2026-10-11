Panama ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận động đất mạnh 7,5 độ

Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, Bộ trưởng Phủ Tổng thống Panama Juan Carlos Orillac thông báo quyết định trên tại cuộc họp báo ở Phủ Tổng thống. Ông Orillac cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm bảo đảm các cơ quan chính phủ luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó, đồng thời có đủ nguồn lực cần thiết để hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino đã chỉ đạo thành lập một ủy ban điều phối hoạt động cứu trợ, quản lý nguồn lực và xác định nhu cầu hỗ trợ của các cộng đồng chịu tác động. Chính phủ cũng thiết lập các điểm tiếp nhận quyên góp, trong đó có một điểm tại Công viên Omar ở thủ đô Panama City. Các văn phòng chính quyền cấp tỉnh sẽ được sử dụng làm địa điểm tiếp nhận bổ sung.

Trận động đất có độ lớn 7,5 xảy ra lúc 12 giờ 56 phút ngày 9/10 theo giờ địa phương. Tâm chấn được xác định nằm cách khu vực phía Tây Bắc thị trấn Tonosí, thuộc tỉnh Los Santos, khoảng 39 km.

Theo thông tin ban đầu, rung chấn đã gây hư hại nhà ở, trường học, cơ sở y tế, đường sá và các công trình công cộng tại nhiều địa phương. Chính quyền Panama đang tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại, đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp được kỳ vọng tạo điều kiện để các cơ quan chức năng huy động và phân bổ nguồn lực kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Hiện các cơ quan chức năng Panama vẫn đang tiến hành công tác đánh giá thiệt hại và tổ chức cứu trợ. Thông tin chi tiết về tổng mức thiệt hại và số người bị ảnh hưởng chưa được nêu trong báo cáo của Tân Hoa xã.