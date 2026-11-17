Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Bộ Y tế Panama (MINSA) cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi ghi nhận thêm 161 ca mắc sốt rét tại Ancón. Cơ quan chức năng đã thiết lập vành đai kiểm soát dịch tễ ưu tiên tại khu vực y tế đô thị, đồng thời yêu cầu các cơ quan công lập và tư nhân huy động nhân lực, cơ sở vật chất để triển khai kế hoạch phòng ngừa, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sốt rét. Số liệu mới nhất của bộ trên cho biết Panama đã ghi nhận tổng cộng 6.727 ca mắc sốt rét tại nhiều tỉnh và vùng lãnh thổ của người bản địa, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Đông.

Trong khuôn khổ cảnh báo y tế, Chính phủ Panama yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng an ninh tăng cường giám sát dịch tễ, kiểm soát muỗi truyền bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời các trường hợp nhiễm bệnh.

MINSA khuyến cáo người dân sử dụng thuốc chống muỗi, mặc quần áo dài tay, hạn chế đến những khu vực có nhiều cây cối, nhất là vào ban đêm, loại bỏ các điểm nước đọng và giữ vệ sinh môi trường. Người có biểu hiện sốt, đau đầu hoặc ớn lạnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xét nghiệm kịp thời.