PAN Group (PAN) báo lãi 963 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành 77% kế hoạch năm

CTCP Tập đoàn PAN (PAN Group, mã ck: PAN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 và 09 tháng đầu năm.

Trong quý III/2026, PAN Group ghi nhận doanh thu đạt 4.057,5 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm gần 20%, xuống hơn 3.302 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp đạt khoảng 755 tỷ đồng, giảm 26%.

Ảnh: PAN

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt 114,8 tỷ đồng, giảm 14%, trong khi chi phí tài chính giảm gần 10%, xuống hơn 112 tỷ đồng. Cùng với đó, PAN Group đồng thời cắt giảm đáng kể các khoản chi phí hoạt động. Chi phí bán hàng giảm 46%, xuống 302,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 26%, còn khoảng 115 tỷ đồng.

Nhờ kiểm soát chi phí, lợi nhuận sau thuế quý III của PAN Group đạt 335,7 tỷ đồng, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ. Theo doanh nghiệp, kết quả kinh doanh quý III được hỗ trợ bởi sự cải thiện tại các mảng tôm, xuất khẩu cá tra, xuất khẩu gạo, hoạt động giống và probiotics.

Lãi 9 tháng tăng 2,4 lần, hoàn thành 77% kế hoạch

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PAN Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.438 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 2.268 tỷ đồng, giảm 9%. Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 67%, lên hơn 892 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 23%, còn 339 tỷ đồng.

Các khoản chi phí hoạt động tiếp tục được tiết giảm. Chi phí bán hàng giảm 27%, xuống 921 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10%, còn 420 tỷ đồng. Kết quả là PAN Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 963 tỷ đồng trong 9 tháng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước.

So với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, doanh nghiệp đã thực hiện 64% mục tiêu doanh thu và 77% mục tiêu lợi nhuận sau thuế. PAN Group còn quý IV để hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PAN Group đạt 16.599 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 12.731 tỷ đồng, chiếm khoảng 77% tổng tài sản.

Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng 36%, lên hơn 4.331 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở thành phẩm và hàng hóa. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 19%, lên gần 2.123 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 48%, còn 1.360 tỷ đồng.

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh 91%, lên 4.392 tỷ đồng. Phần lớn khoản mục này là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, với giá trị 3.923 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại cuối tháng 9, PAN Group ghi nhận nợ phải trả hơn 7.185 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng từ hơn 3.234 tỷ đồng lên 4.136 tỷ đồng. Riêng vay ngắn hạn ngân hàng đạt hơn 3.861 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của PAN Group đạt 9.414 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với đầu năm.