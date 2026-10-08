Palm City khởi công công viên và đường chạy bộ ven sông

Lễ khởi công công viên và đường chạy bộ ven sông tại khu đô thị Palm City, TP HCM.

Theo thông tin từ Hướng Việt Properties, khu vực bờ sông Giồng Ông Tố tiếp giáp Palm City với chiều dài gần 3 km sẽ được quy hoạch thành công viên và không gian công cộng. Hạng mục gồm hệ thống đường chạy bộ, khu tập thể dục, mảng xanh, khu vực nghỉ chân, điểm ngắm cảnh và không gian sinh hoạt cộng đồng ngoài trời.

Việc phát triển không gian ven sông được xem là một trong những hạng mục nhằm gia tăng tiện ích công cộng và khai thác lợi thế cảnh quan tự nhiên của khu đô thị.

Hình thành các tuyến đường chạy ven sông

Theo thiết kế, hệ thống đường chạy bộ tại Palm City gồm ba cung đường với tổng chiều dài khoảng 7 km, trong đó có tuyến ven sông dài khoảng 3,5 km, cung đường hoàng hôn dài 2 km và cung đường rừng oxy dài 1,5 km.

Các tuyến được kết nối với hệ thống cảnh quan và không gian mở trong khu đô thị, tận dụng lợi thế mặt nước, gió tự nhiên và tầm nhìn ven sông. Bên cạnh phục vụ chạy bộ, các cung đường còn hướng đến nhu cầu đi bộ, tập luyện thể chất và thư giãn của cư dân.

Trong đó, cung đường hoàng hôn được thiết kế nhằm khai thác tầm nhìn cảnh quan vào cuối ngày. Cung đường rừng oxy được bố trí trong không gian cây xanh nhiều tầng, tạo thêm lựa chọn cho hoạt động đi bộ và vận động ngoài trời.

Dọc các tuyến đường, chủ đầu tư bố trí các điểm nghỉ chân, điểm ngắm cảnh và khu sinh hoạt ngoài trời. Đây cũng là những không gian hướng đến hoạt động cộng đồng, vui chơi và kết nối các thành viên trong gia đình.

Phối cảnh một góc công viên và đường chạy bộ ven sông tại khu đô thị Palm City.

Khai thác lợi thế mặt nước trong phát triển đô thị

Một điểm đáng chú ý của dự án là cách tổ chức không gian cảnh quan dựa trên lợi thế tự nhiên của khu vực. Cây xanh, mặt nước và các khoảng không gian mở được bố trí đan xen, nhằm đưa các yếu tố tự nhiên tiếp cận trực tiếp hơn với đời sống cư dân.

Theo đơn vị phát triển, hệ thực vật được tổ chức theo nhiều tầng, kết hợp với mặt nước và các khoảng mở để tạo bóng mát, giảm hấp thụ nhiệt bề mặt và hỗ trợ thông gió tự nhiên. Qua đó, công viên được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện vi khí hậu tại khu vực và các không gian lân cận.

Hạng mục công viên ven sông cũng được định hướng theo mô hình không gian nghỉ dưỡng trong đô thị, trong đó không gian ngoài trời trở thành một phần của trải nghiệm sống thay vì chỉ đóng vai trò là tiện ích phụ trợ.

Với gần 3 km bờ sông được quy hoạch thành công viên và không gian công cộng, Palm City sẽ có thêm một trục cảnh quan kết nối các phân khu. Từ các khu vực trong đô thị, cư dân có thể tiếp cận hệ thống đường chạy, khu tập luyện, mảng xanh và các không gian hướng sông.

Ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh Bất động sản Nhà ở cao tầng, Hướng Việt Properties, cho biết việc phát triển công viên ven sông được xác định không chỉ nhằm bổ sung tiện ích cho khu đô thị mà còn đưa yếu tố mặt nước và cảnh quan tự nhiên vào cấu trúc không gian sống.

“Việc phát triển gần 3 km không gian công cộng ven sông là cách chúng tôi đưa những giá trị vốn có của cảnh quan vào đời sống hằng ngày, để cư dân có thể vận động, thư giãn, kết nối với thiên nhiên và tận hưởng một không gian sống chất lượng ngay tại nơi mình ở”, ông Nguyễn Sĩ Toàn chia sẻ.

Palm River hưởng lợi từ trục cảnh quan ven sông

Trong tổng thể Palm City, Palm River là phân khu căn hộ ven sông mới được phát triển. Nằm dọc sông Giồng Ông Tố, phân khu này kết nối trực tiếp với hệ thống cảnh quan và tiện ích chung của khu đô thị, trong đó có công viên và đường chạy bộ ven sông.

Theo kế hoạch, giai đoạn I của công viên dự kiến hoàn thành vào quý I/2027. Sau khi đưa vào sử dụng, công viên sẽ phục vụ cộng đồng cư dân Palm City, đồng thời kết nối với hệ thống cảnh quan và tiện ích hiện hữu trong toàn khu đô thị.

Đơn vị tư vấn thiết kế cảnh quan cho dự án đến từ Brazil, được giới thiệu có kinh nghiệm tham gia hơn 300 dự án tại ba châu lục.

Trong bối cảnh các dự án bất động sản đô thị ngày càng chú trọng yếu tố không gian xanh và tiện ích công cộng, việc đầu tư vào các trục cảnh quan ven sông đang trở thành một hướng phát triển được nhiều chủ đầu tư quan tâm. Với Palm City, lợi thế mặt nước được khai thác như một cấu phần của quy hoạch, đồng thời tạo thêm không gian sinh hoạt ngoài trời cho cộng đồng cư dân.

Hướng Việt Properties là đơn vị phát triển và quản lý bất động sản tích hợp, tập trung vào ba lĩnh vực: nhà ở, thương mại và công nghiệp. Doanh nghiệp định hướng phát triển dự án theo mô hình tích hợp, từ quy hoạch, xây dựng đến vận hành, với mục tiêu tạo lập giá trị lâu dài cho các khu đô thị và cộng đồng cư dân. Palm City có quy mô khoảng 30,6 ha tại Nam Rạch Chiếc, phường Bình Trưng, TP.HCM, với khoảng 3 km tiếp giáp sông. Khu đô thị được phát triển theo mô hình tích hợp, bao gồm nhà ở, thương mại dịch vụ và hệ thống cảnh quan, tiện ích. Palm City nằm gần vị trí ga Bình Trưng theo quy hoạch tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, đồng thời kết nối với các khu vực phát triển trọng điểm phía Đông TP.HCM. Palm River là phân khu căn hộ ven sông thuộc Palm City, tọa lạc tại Nam Rạch Chiếc, phường Bình Trưng, TP.HCM. Phân khu có quy mô khoảng 1,9 ha, gồm 4 tòa tháp cao 36 tầng và 2 tầng hầm. Hơn 60% diện tích được dành cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng. Dự án có hơn 68 tiện ích, gồm Sky Onsen (khu tắm khoáng nóng trên cao), Cold Plunge (bể ngâm lạnh), hồ bơi dài 70 m, hồ bơi vô cực, Sky Gym & Pilates (khu tập luyện và Pilates trên cao), Sky Yoga Deck (không gian tập yoga trên cao), Private Spa (khu spa riêng), khu mô phỏng golf, clubhouse (không gian sinh hoạt chung) và đài quan sát. Palm River đang được triển khai xây dựng, dự kiến bàn giao vào quý I/2029.