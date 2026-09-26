Palestine bắt đầu tiếp nhận danh sách ứng cử viên cho bầu cử lập pháp

Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo CEC, các đảng phái và lực lượng chính trị có thời hạn đến 16h ngày 7/10 để nộp danh sách ứng cử viên. Mỗi danh sách phải có từ 16 đến 132 ứng cử viên và bảo đảm tỷ lệ đại diện nữ theo quy định của luật bầu cử Palestine.

Các danh sách được tiếp nhận tại văn phòng CEC ở thành phố al-Bireh, khu vực trung tâm Bờ Tây, hoặc tại Deir al-Balah, ở trung tâm Dải Gaza.

CEC cho biết cả hai văn phòng đã “tiếp nhận một số lượng lớn danh sách ứng cử viên” ngay trong buổi sáng đầu tiên. Các danh sách sẽ được xem xét và thẩm tra nhằm bảo đảm đáp ứng các quy định pháp luật trước khi được chính thức công nhận.

Hội đồng Lập pháp Palestine đã không nhóm họp kể từ năm 2007, một năm sau khi phong trào Hamas giành chiến thắng trước đảng Fatah của Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas trong cuộc bầu cử lập pháp gần nhất, diễn ra năm 2006.

Hồi tháng 7, ông Abbas công bố kế hoạch tổ chức bầu cử lập pháp vào ngày 28/11, trong bối cảnh PA đang chịu sức ép cải cách từ các đối tác quốc tế, trong đó có Liên minh châu Âu (EU).

Một trong những vấn đề chưa rõ là liệu Hamas hoặc các ứng cử viên có liên hệ với phong trào này có được phép tham gia cuộc bầu cử hay không.

Tháng 6 vừa qua, ông Abbas ký ban hành luật bầu cử mới, theo đó tất cả ứng cử viên phải chấp nhận cương lĩnh chính trị của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO). Cương lĩnh này bao gồm việc công nhận Israel và ủng hộ giải pháp hai nhà nước, những điều kiện mà Hamas lâu nay không chấp nhận.

Theo kế hoạch được công bố, cuộc bầu cử lập pháp sẽ là một bước trong tiến trình khôi phục hoạt động của các cơ quan đại diện Palestine sau thời gian dài đình trệ. Tuy nhiên, khả năng tham gia của Hamas cũng như các điều kiện pháp lý đối với các ứng cử viên có thể tiếp tục là những vấn đề đáng chú ý trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

Ông Mahmoud Abbas cũng từng tuyên bố PA sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào năm 2027, song hiện chưa ấn định thời điểm cụ thể.