Palais des Rais-Dấu ấn kiến trúc thời Ottoman bên bờ Địa Trung Hải

Cung điện nhìn ra biển Địa Trung Hải. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Di tích nằm ngay ở trung tâm thủ đô Algiers ngày nay. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Quần thể di tích gồm 3 cung điện mang số 17, 18 và 23; 6 ngôi nhà của ngư dân; các lối đi có mái che, nhà thờ Hồi giáo Qaâ Es-Sour, khẩu đội pháo và lối tuần tra trên thành. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Công trình được khôi phục và trở thành Trung tâm Nghệ thuật và Văn hóa từ năm 1994. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Một khẩu pháo được đặt hướng ra biển để phòng thủ. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Kiến trúc thời Đế chế Ottoman. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Cột trụ bằng đá sa thạch. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Cửa vào một gian phòng trong cung điện. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Bên trong một cung điện. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Nhiều cổ vật được trưng bày tại đây. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Một ngôi nhà của ngư dân xưa trong quần thể di tích. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)