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Palais des Rais-Dấu ấn kiến trúc thời Ottoman bên bờ Địa Trung Hải

Palais des Rais là một trong những quần thể di tích lịch sử tiêu biểu của Algeria thể hiện nghệ thuật kiến trúc thời Ottoman, lưu giữ dấu tích về quá trình mở rộng khu đô thị cổ Casbah hướng ra biển.

Báo VietnamPlus
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Cung điện nhìn ra biển Địa Trung Hải. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Cung điện nhìn ra biển Địa Trung Hải. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Di tích nằm ngay ở trung tâm thủ đô Algiers ngày nay. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Di tích nằm ngay ở trung tâm thủ đô Algiers ngày nay. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Quần thể di tích gồm 3 cung điện mang số 17, 18 và 23; 6 ngôi nhà của ngư dân; các lối đi có mái che, nhà thờ Hồi giáo Qaâ Es-Sour, khẩu đội pháo và lối tuần tra trên thành. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Quần thể di tích gồm 3 cung điện mang số 17, 18 và 23; 6 ngôi nhà của ngư dân; các lối đi có mái che, nhà thờ Hồi giáo Qaâ Es-Sour, khẩu đội pháo và lối tuần tra trên thành. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Công trình được khôi phục và trở thành Trung tâm Nghệ thuật và Văn hóa từ năm 1994. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Công trình được khôi phục và trở thành Trung tâm Nghệ thuật và Văn hóa từ năm 1994. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Một khẩu pháo được đặt hướng ra biển để phòng thủ. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Một khẩu pháo được đặt hướng ra biển để phòng thủ. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Kiến trúc thời Đế chế Ottoman. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Kiến trúc thời Đế chế Ottoman. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Cột trụ bằng đá sa thạch. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Cột trụ bằng đá sa thạch. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Cửa vào một gian phòng trong cung điện. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Cửa vào một gian phòng trong cung điện. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Bên trong một cung điện. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Bên trong một cung điện. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Nhiều cổ vật được trưng bày tại đây. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Nhiều cổ vật được trưng bày tại đây. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Một ngôi nhà của ngư dân xưa trong quần thể di tích. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Một ngôi nhà của ngư dân xưa trong quần thể di tích. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/palais-des-rais-dau-an-kien-truc-thoi-ottoman-ben-bo-dia-trung-hai-post1136780.vnp