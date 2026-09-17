Palais des Rais – Dấu ấn kiến trúc Ottoman bên bờ Địa Trung Hải

Cung điện nhìn ra biển Địa Trung Hải.

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, công trình tọa lạc tại khu vực Qaâ Es-Sour, từng giữ vị trí quan trọng trong hệ thống phòng thủ phía Tây Bắc thành Algiers. Năm 1576, theo lệnh của người đứng đầu Cơ quan nhiếp chính Algiers, thủ lĩnh hải quân Mami Arnaout cho triển khai một khẩu đội pháo tại đây nhằm bảo vệ thành phố trước các cuộc tấn công từ biển. Khẩu đội gồm 4 khẩu pháo bố trí dọc theo tường thành, hướng ra mặt biển.

Quần thể di tích gồm 3 cung điện mang số 17, 18 và 23; 6 ngôi nhà của ngư dân; các lối đi có mái che, nhà thờ Hồi giáo Qaâ Es-Sour, khẩu đội pháo và lối tuần tra trên thành.

Khu Qaâ Es-Sour hiện là dấu tích đô thị duy nhất còn lại cho thấy Casbah từng được mở rộng đến tận bờ biển trong thời kỳ Ottoman. Quần thể này gồm 3 cung điện mang số 17, 18 và 23; 6 ngôi nhà của ngư dân; các lối đi có mái che, nhà thờ Hồi giáo Qaâ Es-Sour, khẩu đội pháo và lối tuần tra trên thành.

Kiến trúc thời Đế chế Ottoman.

Trong đó, Palais 18 được xây dựng từ năm 1750. Công trình được một số nhân vật trong bộ máy cai trị Algiers mua lại vào năm 1797-1798 và sử dụng làm nơi ở chính thức từ năm 1800. Hai cung điện 23 và 17 được xây dựng gần đó vào đầu thế kỷ XIX, tạo thành quần thể kiến trúc liên hoàn.

Cột trụ bằng đá sa thạch.

Các cung điện mang nhiều đặc điểm của kiến trúc nhà ở truyền thống Algeria, với sân trong, hành lang có mái che, ban công, sân thượng và những chi tiết trang trí bằng đá, gỗ, gốm sứ. Palais 18 chủ yếu sử dụng các cấu kiện bằng đá cẩm thạch, trong khi Palais 23 nổi bật với những cột đá sa thạch. Tường và sàn bên trong được trang trí bằng các loại gạch gốm có hình dáng, màu sắc và hoa văn đa dạng.

Bên trong một cung điện.

Trong thời kỳ Pháp thuộc, Palais 18 từng được sử dụng làm nơi ở của Công tước Aumale, sau đó là nơi ở của Tổng lãnh sự Mỹ và một trường nội trú dành cho nữ sinh. Những thay đổi về công năng trong giai đoạn này đã làm biến đổi một số bộ phận kiến trúc ban đầu của công trình. Năm 1909, Palais des Rais được xếp hạng di tích lịch sử với tên gọi “Quần thể các ngôi nhà Moor”. Năm 1992, di tích nằm trong khu vực được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới.

Cửa vào một gian phòng trong cung điện.

Sau khi Algeria giành độc lập, quần thể từng được nhiều gia đình sử dụng làm nơi ở. Đến năm 1981, các hộ dân được di dời để phục vụ công tác bảo tồn. Dự án trùng tu được khởi động năm 1987, với sự tham gia của các chuyên gia Algeria và Thổ Nhĩ Kỳ, do một công ty của Italy thực hiện dưới sự giám sát của UNESCO. Công trình được khôi phục và trở thành Trung tâm Nghệ thuật và Văn hóa Palais des Rais từ năm 1994.

Nhiều cổ vật được trưng bày tại đây.

Ngày nay, Palais des Rais là không gian tổ chức các cuộc triển lãm, hoạt động văn hóa, hội thảo khoa học, chương trình nghệ thuật và các chuyến tham quan giáo dục. Từ sân thượng của quần thể, du khách có thể quan sát vịnh Algiers, đồng thời cảm nhận sự giao thoa giữa kiến trúc đô thị cổ, lịch sử hàng hải và đời sống văn hóa của thủ đô Algeria.

Công trình được khôi phục và trở thành Trung tâm Nghệ thuật và Văn hóa từ năm 1994.

Với vị trí nằm giữa khu đô thị cổ Casbah và Địa Trung Hải, Palais des Rais được xem là một trong những địa điểm giúp tái hiện rõ nét lịch sử phát triển của Algiers, từ một nơi phòng thủ ven biển thời Ottoman đến một trung tâm đô thị và văn hóa quan trọng của Bắc Phi.