Pakistan yêu cầu Afghanistan hành động chống các tay súng và bác cáo buộc tuyển mộ chiến binh Afghanistan

Trong một tuyên bố riêng đăng trên mạng xã hội X, Bộ Thông tin Pakistan bác bỏ cáo buộc nước này cung cấp vũ khí cho người Afghanistan để chiến đấu chống Taliban hoặc tuyển mộ họ tham gia cuộc chiến chống các lực lượng nổi dậy chống Pakistan. Trước đó một ngày, cựu đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad đã dẫn lại các thông tin về cả hai hoạt động này. Ông Khalilzad viết trên X rằng đã xuất hiện thông tin Pakistan cung cấp vũ khí cho người Afghanistan để chống Taliban ngay trên lãnh thổ Afghanistan, đồng thời quân đội Pakistan tuyển mộ người Afghanistan để chiến đấu chống các lực lượng nổi dậy chống Pakistan. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cũng như xác định nguồn của những thông tin này.

Những tuyên bố qua lại diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên gia tăng liên quan đến hoạt động của các nhóm vũ trang, những cuộc đụng độ biên giới lặp đi lặp lại và các cuộc không kích của Pakistan tại Afghanistan, làm sâu sắc thêm tranh cãi kéo dài về trách nhiệm đối với tình trạng bạo lực xuyên biên giới.

Tháng trước, Afghanistan cho biết lực lượng nước này đã tiêu diệt 28 tay súng và bắt giữ 32 đối tượng khác, trong đó có những người bị cáo buộc là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, được cho là đã vượt biên từ nước láng giềng Pakistan.

Pakistan thường xuyên cáo buộc Kabul chứa chấp lực lượng Taliban Pakistan, còn gọi là Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), cùng với Quân đội Giải phóng Balochistan (BLA) bị cấm hoạt động và tổ chức Al-Qaeda tại Tiểu lục địa Ấn Độ, một nhánh của mạng lưới cực đoan toàn cầu Al-Qaeda. TTP là tổ chức riêng biệt nhưng có quan hệ liên minh chặt chẽ với Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan.

Người phát ngôn chính quyền Taliban tại Afghanistan Zabihullah Mujahid tuyên bố Kabul không chịu trách nhiệm về tình trạng mất an ninh tại Pakistan. Ông cáo buộc các cơ quan quân sự và an ninh Pakistan đổ lỗi cho bên ngoài khi không thể duy trì an ninh trong nước. Theo ông, Kabul không có lợi ích trong việc gây bất ổn tại Pakistan, cũng không có khả năng kích động hoặc tài trợ cho tình trạng bất ổn ở các quốc gia khác.

Tại Islamabad, Bộ Thông tin Pakistan cho biết trên X rằng những tuyên bố trên không giải đáp các quan ngại về an ninh mà nước này cho là đã có cơ sở ghi nhận. Bộ này nêu các vấn đề cần được xem xét, gồm những nỗ lực xâm nhập qua biên giới, các công dân Afghanistan và thành viên các nhóm vũ trang thiệt mạng trong những chiến dịch chống khủng bố của Pakistan, cũng như việc thu giữ vũ khí có nguồn gốc từ nước ngoài.

Giới chức Pakistan cho biết kể từ đầu năm đến nay, hơn 2.800 vụ tấn công do các tay súng thực hiện đã khiến 3.000 người thiệt mạng trên khắp Pakistan, chủ yếu tại khu vực Tây Bắc và tỉnh Balochistan.