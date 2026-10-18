Pakistan và Taliban Afghanistan đấu súng dữ dội tại khu vực biên giới

Theo hãng tin AP, giao tranh kéo dài nhiều giờ tại khu vực huyện Kurram, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền Tây Bắc Pakistan. Các quan chức an ninh Pakistan cho biết lực lượng nước này, với sự hỗ trợ của pháo binh, đã phá hủy một số vị trí của Taliban. Pakistan cũng tuyên bố các lực lượng của mình đã ngăn chặn các tay súng thuộc Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) tìm cách xâm nhập từ Afghanistan.

Trong khi đó, các nguồn tin Pakistan cho biết giao tranh xảy ra tại khu vực Taida thuộc Upper Kurram. Quân đội Pakistan cáo buộc lực lượng Taliban thuộc Afghanistan nổ súng nhằm tạo điều kiện cho các tay súng vượt biên vào Pakistan, đồng thời cho biết đã sử dụng vũ khí hạng nặng để đáp trả và tấn công một số vị trí của Taliban. Một số nguồn tin nói có thành viên Taliban thiệt mạng, song những thông tin này chưa được xác minh độc lập.

Các nguồn tin địa phương tại tỉnh Paktia, Đông Nam Afghanistan, cũng báo cáo xảy ra giao tranh tại khu vực Dand Patan và Zazi Aryob, đối diện khu vực Kurram của Pakistan. Hai bên được cho là sử dụng cả vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng. Một số quả rocket được cho là đã rơi xuống khu dân cư, song chưa có thông tin đáng tin cậy về thương vong dân sự.

Giao tranh mới nhất diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Pakistan và chính quyền Taliban Afghanistan tiếp tục căng thẳng. Islamabad cáo buộc Taliban cho phép lực lượng TTP sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm nơi trú ẩn và tiến hành các cuộc tấn công vào Pakistan. Kabul bác bỏ cáo buộc này, cho rằng vấn đề các nhóm vũ trang hoạt động tại Pakistan là vấn đề nội bộ của Islamabad.

Những tháng gần đây, hai bên liên tục xảy ra các vụ đụng độ dọc đường biên giới, trong khi Pakistan cũng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu mà nước này cho là của lực lượng vũ trang tại Afghanistan. Các diễn biến này làm gia tăng nguy cơ căng thẳng biên giới chuyển thành một cuộc đối đầu kéo dài, đồng thời gây thêm sức ép đối với an ninh và hoạt động giao thương của các cộng đồng sinh sống dọc biên giới hai nước.