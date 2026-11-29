Các tiêm kích JF-17 Thunder của Không quân Pakistan bay trình diễn trong giai đoạn diễn tập trên biển thuộc cuộc tập trận hải quân đa quốc gia AMAN-23. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố ngày 29/11, quân đội Pakistan tái khẳng định cam kết bảo vệ hai thánh địa linh thiêng nhất của người đạo Hồi tại hai thành phố Mecca và Medina của Saudi Arabia, đồng thời nhấn mạnh rằng việc triển khai binh sĩ sẽ góp phần củng cố năng lực phòng thủ của vương quốc này trước những thách thức an ninh mới.

“Các binh sĩ sẽ thực hiện nhiệm vụ được giao trên lãnh thổ Saudi Arabia, phù hợp với các cam kết đã thống nhất và khuôn khổ hợp tác quốc phòng hiện hành. Việc triển khai lực lượng lần này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ của Vương quốc Saudi Arabia trước những quan ngại an ninh mới phát sinh”, tuyên bố nêu rõ.

Động thái trên diễn ra sau cuộc họp tại Riyadh hồi tháng trước, tại đó ba quốc gia nhất trí triển khai các cam kết phòng thủ tập thể, bao gồm các cơ chế cho phép nhanh chóng điều động lực lượng và trang thiết bị quân sự đến Saudi Arabia.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif từng khẳng định Islamabad sẽ sử dụng “mọi biện pháp có thể” để bảo vệ Saudi Arabia trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

Song song với các động thái quân sự, Pakistan cũng đang phối hợp với một số quốc gia, trong đó có Qatar, thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, hướng tới chấm dứt xung đột. Hồi tháng 6, Islamabad đã đóng vai trò trung gian giúp hai bên đạt được một thỏa thuận tạm thời.

Thông báo trên được đưa ra chỉ hai ngày sau khi các quan chức quốc phòng và quân sự Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia nhóm họp tại Islamabad, tái khẳng định cam kết hỗ trợ Riyadh theo thỏa thuận phòng thủ ba bên, trong đó quy định rằng một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ thành viên nào sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba nước.

Ngày 7/8, Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký Thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca, trong đó xác lập nguyên tắc phòng thủ tập thể giữa ba quốc gia. Các bên khẳng định thỏa thuận này mang tính chất phòng vệ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Islamabad cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng thỏa thuận phòng thủ ba bên không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào, kể cả nước láng giềng Iran.