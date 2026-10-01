Pakistan tiếp tục không kích Afghanistan: Hai bên ra tuyên bố trái ngược về thương vong

Các nhân viên an ninh của Taliban kiểm tra hiện trường sau một vụ không kích của Pakistan ở quận Gurbuz, tỉnh Khost, ngày 24/9. (Nguồn: mathrubhumi)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, theo thông báo của Bộ Thông tin Pakistan, các cuộc không kích được tiến hành tại hai địa điểm ở Afghanistan, nhằm vào các trại và nơi ẩn náu của lực lượng mà Islamabad gọi là “khủng bố”.

Theo tuyên bố, 22 “tay súng khủng bố” đã bị tiêu diệt, đồng thời một lượng lớn vũ khí và đạn dược được cho là cất giữ tại các địa điểm này cũng bị phá hủy.

Pakistan cho biết, các mục tiêu được lựa chọn dựa trên “thông tin tình báo đáng tin cậy” và các cuộc không kích được tiến hành chính xác nhằm vào các trung tâm của lực lượng vũ trang. Islamabad khẳng định đã áp dụng các biện pháp tối đa để tránh gây thiệt hại ngoài mục tiêu.

Trong khi đó, Afghanistan bác bỏ tuyên bố của Pakistan về việc nhằm vào các trại của lực lượng khủng bố.

Người phát ngôn Zabihullah Mujahid của chính quyền Taliban đang kiểm soát Afghanistan cho biết, máy bay của Pakistan tối 30/9 đã ném bom các nhà dân tại Chugam, huyện Shultan thuộc tỉnh Kunar và Safar, huyện Garmser thuộc tỉnh Helmand.

Kabul cũng bác bỏ tuyên bố của Islamabad về số tay súng thiệt mạng, cho rằng các cuộc không kích của Pakistan đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương.

Theo ông Mujahid, 9 dân thường thiệt mạng, 11 người bị thương và 3 ngôi nhà bị phá hủy. Đây là đợt không kích thứ ba của Pakistan nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Afghanistan trong vòng hai tuần qua.

Căng thẳng mới nhất giữa hai nước bắt nguồn từ một loạt vụ tấn công của các nhóm vũ trang tại Pakistan hồi tháng trước, khiến hàng chục nhân viên an ninh và dân thường thiệt mạng.

Islamabad cáo buộc các nhóm vũ trang hoạt động từ Afghanistan đứng sau các vụ tấn công và tiến hành không kích nhằm vào những địa điểm mà nước này cho là trại của các lực lượng vũ trang.