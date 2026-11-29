AP đưa tin, quân đội Pakistan ngày 29/11 tuyên bố sẽ triển khai binh sĩ tới Ả Rập Xê Út để hỗ trợ tăng cường năng lực phòng thủ của nước này trong bối cảnh cuộc tấn công tiếp diễn của lực lượng Houthi tại Yemen.

Trong một tuyên bố, quân đội Pakistan cho biết các binh sĩ sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út theo các thỏa thuận hợp tác quốc phòng hiện có.

“Các binh sĩ sẽ thực hiện nhiệm vụ được giao trong lãnh thổ Ả Rập Xê Út, theo các cam kết đã được thống nhất và khuôn khổ hợp tác quốc phòng đã được thiết lập. Việc triển khai này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của Ả Rập Xê Út trong bối cảnh các mối lo ngại về an ninh đang nổi lên”, tuyên bố nêu rõ.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (giữa) chụp ảnh cùng Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan Al Saud, các quan chức cấp cao khác từ Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út tại cuộc họp ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 31/8/2026. Ảnh: AP/Khalil Hamra.

Quân đội Pakistan không tiết lộ số lượng binh sĩ, nhiệm vụ cụ thể của họ, thời gian triển khai, hay thời điểm dự kiến lực lượng này có mặt tại Ả Rập Xê Út.

Thông báo của Pakistan được đưa ra 2 ngày sau cuộc gặp giữa các quan chức quốc phòng và quân sự của Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út tại thủ đô Islamabad, Pakistan.

Tại cuộc gặp, 3 nước tái khẳng định sự ủng hộ đối với Riyadh theo thỏa thuận phòng thủ 3 bên (Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca), trong đó quy định một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ thành viên nào cũng được xem là hành động tấn công nhằm vào cả 3 nước.

Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út cũng ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng trong khu vực.

Trước đó, vào tháng 8, Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca. Các bên khẳng định hiệp ước này chỉ mang tính chất phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.