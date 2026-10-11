Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh 'lằn ranh' bảo vệ dân thường

Khói bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh. Ảnh: THX/TTXVN phát

Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo việc nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự đe dọa an ninh khu vực, vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực nhân đạo.

Ngày 11/10, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết Islamabad đang liên lạc với giới chức Saudi Arabia để phối hợp hỗ trợ các nạn nhân, trong đó có công dân Pakistan bị thương. Ông khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lên án vụ tấn công, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Saudi Arabia. Ankara nhấn mạnh việc cố ý tấn công dân thường và các công trình dân sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực nhân đạo, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch đe dọa an ninh, ổn định khu vực và cản trở nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Vụ tấn công xảy ra ngày 10/10, khi tên lửa đánh trúng một nhà ga tại sân bay quốc tế King Khalid. Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cáo buộc lực lượng Houthi tiến hành vụ việc. Sau đó, Houthi cảnh báo các hãng hàng không không sử dụng không phận Saudi Arabia, ngoại trừ khu vực không phận và các sân bay tại hai thành phố linh thiêng Mecca và Medina.

Theo Tân Hoa xã, chiều 11/10, một phóng viên của hãng nghe thấy tiếng nổ gần sân bay King Khalid và ghi nhận khói bốc lên trong thời gian ngắn. Hiện chưa có thông tin xác nhận liệu sự việc này có liên quan đến vụ tấn công trước đó hay không.