Pakistan: Tàu hỏa trật bánh, ít nhất 5 người thiệt mạng

Theo cảnh sát, tai nạn xảy ra tại huyện Multan, khi đoàn tàu Rehman Baba Express đang trên hành trình từ thành phố Karachi, miền Nam Pakistan, đến thành phố Peshawar ở phía Tây Bắc nước này.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã điều động 11 xe cứu thương cùng 30 nhân viên cứu hộ đến hiện trường để triển khai công tác cứu nạn. Những hành khách bị thương được đưa đến các bệnh viện gần nhất để điều trị.

Vụ tai nạn khiến hoạt động đường sắt trên đoạn tuyến liên quan phải tạm dừng. Một đoàn tàu khác được điều động để tiếp tục vận chuyển những hành khách còn lại đến Peshawar.

Cơ quan chức năng Pakistan đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.