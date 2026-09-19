Pakistan:Tấn công vào trụ sở cảnh sát khiến ít nhất 31 người thiệt mạng

Hiện trường vụ đánh bom ở huyện Kohat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ngày 18.9. Ảnh: TTXVN

Thông tin từ một quan chức cảnh sát cấp cao Pakistan vào ngày 19.9 cho biết, các tay súng đã bắt đầu tập kích khu phức hợp Old Police Lines ở Kohat từ chiều 18.9 (theo giờ địa phương). Lực lượng an ninh đã triển khai đấu súng với các đối tượng từ cuối đêm 18.9 khi một số kẻ tấn công vẫn cố thủ trong khu vực của lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm.

Khu phức hợp Old Police Lines đóng vai trò là trụ sở cảnh sát cấp quận của Kohat, nơi đặt văn phòng của Cục Chống khủng bố (CTD), lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm cùng một số đơn vị cảnh sát khác.

Theo ghi nhận từ hình ảnh truyền thông, nhiều công trình tại đây đã bị phá hủy và hư hại nặng nề. Hàng loạt xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường.

Giới chức y tế huyện Kohat xác nhận hơn 100 nạn nhân bị thương phần lớn là cảnh sát, trong số đó có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhóm vũ trang Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, một nhánh có liên hệ với Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công. TTP, còn được gọi là Taliban Pakistan, là một tổ chức vũ trang hoạt động tại Pakistan.

Đáng chú ý, một vụ đánh bom khác cũng xảy ra ngay trong ngày 18.9 tại một thánh đường Hồi giáo ở huyện Kohat, nằm gần khu vực doanh trại cảnh sát, làm ít nhất 66 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Báo cáo ban đầu cho thấy kẻ tấn công dường như đã điều khiển chiếc xe chứa chất nổ lao trực diện vào thánh đường.

Liên quan đến các sự việc trên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án vụ đánh bom, nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và địa điểm thờ phụng là không thể dung thứ, đồng thời kêu gọi đưa những đối tượng chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng lên án hai vụ tấn công, đồng thời yêu cầu khẩn trương báo cáo chi tiết sự việc và chỉ đạo bảo đảm nguồn lực cung cấp sự hỗ trợ y tế tốt nhất cho các nạn nhân bị thương.