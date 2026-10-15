Pakistan: Sập mái trường học, ít nhất 28 người thiệt mạng

Theo hãng tin Reuters, vụ việc xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Al-Khair ở Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khi các học sinh đang tham gia lớp học. Hình ảnh truyền hình cho thấy xe cứu thương nhanh chóng tiếp cận hiện trường, trong khi nhân viên cứu hộ và người dân tìm cách đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Người dân tập trung bên xe cứu thương tại hiện trường vụ sập mái trường học ngày 15-10 ở thành phố Peshawar, miền Tây Bắc Pakistan. Ảnh: Reuters

Hiện tại lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong khi giới chức cảnh báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng.

Quan chức phụ trách ứng phó khẩn cấp cấp huyện Iftikhar Khan cho biết lực lượng cứu hộ đã đưa được ít nhất 45 trẻ em ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn học sinh được cho là mắc kẹt dưới các mảng bê tông và vật liệu xây dựng. Theo người phát ngôn Bệnh viện Lady Reading tại Peshawar, Mohammad Asim, 20 người bị thương cùng phần lớn các nạn nhân thiệt mạng đã được đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát trưởng Peshawar, Mian Saeed, cảnh báo số người tử vong có thể tăng thêm. Theo ông, trong số 110 học sinh có mặt tại ba phòng học vào thời điểm xảy ra tai nạn, mới có 47 em được giải cứu tính đến thời điểm cung cấp thông tin.

Nguyên nhân chính xác của vụ sập mái chưa được xác định. Tuy nhiên, ông Saeed nhận định kết cấu tòa nhà yếu có thể là yếu tố dẫn đến thảm kịch. Theo thông tin ban đầu, mái của tầng phía trên đổ xuống, kéo theo các bộ phận kết cấu bên dưới, khiến hai tầng của công trình bị sập. Quan chức này cho rằng phần mái có tải trọng lớn trên nền kết cấu yếu có thể đã dẫn đến sự cố.

Chính quyền đã yêu cầu điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc. Đại diện nhà trường chưa đưa ra bình luận ngay sau tai nạn.

Thảm kịch xảy ra trong bối cảnh an toàn xây dựng vẫn là vấn đề đáng quan tâm tại Pakistan, nơi những sự cố sập nhà và công trình từng gây thương vong nghiêm trọng. Các vấn đề về chất lượng vật liệu, độ bền kết cấu và việc tuân thủ quy định xây dựng thường được đặt ra sau những vụ tai nạn như vậy.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ sập mái.