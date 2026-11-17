Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (trái) và người đồng cấp Pakistan Mohammad Ishaq Dar đã hội đàm tại thủ đô Islamabad của Pakistan ngày 16/11, bên lề Hội nghị lần thứ 30 Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác Kinh tế (ECO). (Nguồn: Bộ Ngoại giao Pakistan)

Theo hãng thông tấn IRNA, cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị lần thứ 30 Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác Kinh tế (ECO). Hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị và cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác thông qua các hoạt động tiếp xúc cấp cao và tham vấn thường xuyên. Hai ngoại trưởng cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy các ưu tiên của ECO, đặc biệt là hợp tác khu vực và tăng cường kết nối.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan, tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ và tham vấn thường xuyên về những vấn đề cùng quan tâm.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết, Islamabad chưa từ bỏ nỗ lực đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đang lan rộng tại Trung Đông.

Ông bày tỏ hy vọng xung đột giữa hai nước có thể được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, đồng thời đánh giá cuộc gặp với người đồng cấp Iran là rất hiệu quả, trong đó hai bên đã thảo luận tất cả các vấn đề liên quan.

Ông Dar nhấn mạnh, đối thoại và ngoại giao vẫn là con đường khả thi duy nhất để giải quyết những bất đồng còn tồn tại, ngăn chặn căng thẳng leo thang và hướng tới hòa bình, ổn định lâu dài. Ngoại trưởng Pakistan cũng khẳng định Bản ghi nhớ Islamabad, khuôn khổ thỏa thuận được Mỹ và Iran ký hồi tháng 6, là con đường duy nhất để giải quyết xung đột hiện nay.

Hai ngoại trưởng tái khẳng định sẽ duy trì trao đổi thường xuyên, trong bối cảnh Pakistan tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Washington và Tehran trở lại tiến trình đàm phán.

Pakistan đóng vai trò trung gian chủ chốt giữa Mỹ và Iran kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, đồng thời duy trì liên lạc với cả hai bên. Tháng 6 vừa qua, Mỹ và Iran ký thỏa thuận khung và khởi động đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, tiến trình này sau đó đình trệ do bất đồng về các bảo đảm an ninh và quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, khiến căng thẳng tiếp tục gia tăng.