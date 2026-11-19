Đoàn GHPGVN, do Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực kiêm Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN; Đại đức Thích An Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHGPVN.

Đoàn chư tôn đức GHPGVN và các quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự

Bộ trưởng Liên bang Văn hóa và Di sản Pakistan Aurangzeb Khan Khichi; Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Pakistan - Đại sứ Asim Iftikhar Ahmad; ông Imran Shauket, Điều phối viên Nhóm công tác của Thủ tướng Pakistan về Gandhāra điều phối đối thoại chiến lược.

Trong các phát biểu đã nhấn mạnh sức sống của di sản Gandhāra - một trong những trung tâm Phật giáo quan trọng của thế giới cổ đại, nổi bật với nghệ thuật tạo tượng Phật, hệ thống tu viện, bảo tháp và các di sản kinh điển. Đặc biệt, Bảo tàng Taxila, cách Islamabad khoảng 30-35km, lưu giữ hàng nghìn hiện vật quý giá, minh chứng cho sự phát triển của đời sống Tăng đoàn qua nhiều thế kỷ. Qua đó, khẳng định việc Chính phủ Pakistan thúc đẩy đối thoại chiến lược về Gandhāra thể hiện định hướng phát huy giá trị di sản Phật giáo như nguồn lực cho ngoại giao văn hóa, hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu tham dự

Phát biểu tại đối thoại, Thượng tọa Thích Minh Quang chia sẻ câu chuyện về bản sao tôn tượng Phật Tuyết Sơn do Chính phủ Pakistan trao tặng GHPGVN, được cung rước và an vị tại chùa Bái Đính. Từ đó, Thượng tọa đề nghị đối thoại cần nghiên cứu những bước hợp tác như: biên soạn tài liệu giới thiệu di sản; tổ chức các chuyến tìm hiểu di sản, hành hương gắn với giáo dục và tôn trọng nếp sống cộng đồng tại Pakistan.

Dịp này, chư tôn đức đại biểu của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đã đề xuất các cơ hội tăng cường sự kết nối giữa Chính phủ Pakistan với cộng đồng Phật giáo quốc tế, hướng đến việc bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch tâm linh bền vững.

Quang cảnh buổi đối thoại

* Trước đó vào ngày 17-11, đoàn chư tôn đức GHPGVN và các quốc gia, vùng lãnh thổ đã được tham quan Bảo tàng Islamabad, tại thủ đô của Pakistan - nơi lưu giữ và giới thiệu những di sản khảo cổ quan trọng của đất nước Pakistan, đặc biệt là nghệ thuật Phật giáo Gandhāra. Các hiện vật tượng Phật, phù điêu và di tích khảo cổ phản ánh sự giao thoa độc đáo giữa văn minh Ấn Độ, Hy Lạp, La Mã và Trung Á, góp phần làm sáng tỏ lịch sử phát triển của Phật giáo trong khu vực.

Tham quan Bảo tàng Islamabad, hang động Phật giáo Shah Allah Ditta

Đoàn cũng đến thăm hang động Phật giáo Shah Allah Ditta - một di tích khảo cổ và tâm linh cổ xưa nằm dưới chân đồi Maảgalla của làng Shah Allah Ditta, thuộc khu vực Thủ đô Islamabad, Pakistan. Hang động lưu giữ nhiều bức tranh tường và bích họa có liên quan đến truyền thống Phật giáo. Khu vực gần hang động được các nhà khảo cổ khai quật, phát hiện bảo tháp Phật giáo có niên đại từ thế kỷ thứ II đến thế kỷ thứ V sau Tây lịch.

Thăm Đại sứ quán Nước CHXHCN Việt Nam tại Pakistan

Dịp này, đoàn chư tôn đức GHPGVN cũng đến thăm Đại sứ quán Nước CHXHCN Việt Nam tại Pakistan và được ngài đại sứ Phạm Anh Tuấn cùng quý lãnh đạo Đại sứ quán đón tiếp thân tình.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn cùng quý lãnh đạo Đại sứ quán đón tiếp đón tiếp đoàn chư tôn đức GHPGVN thân tình

Hai bên đã trao đổi về mối quan hệ giữa hai nước, sinh hoạt tôn giáo - đặc biệt là Phật giáo tại nước bạn cũng như triển vọng hợp tác, giao lưu tôn giáo trong tương lai.

Bảo Thiên (từ Islamabad, Pakistan)