Pakistan: Nổ bình oxy trên xe cứu thương, nhiều người thiệt mạng

Theo cảnh sát địa phương, các nạn nhân gồm nhân viên cơ sở y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Vụ nổ xảy ra khi các bệnh nhân đang được chuyển đến một bệnh viện khác. Hình ảnh trên truyền hình và mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bao trùm chiếc xe cứu thương đỗ bên ngoài tòa nhà và phần khung xe cháy đen.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và kêu gọi nhanh chóng tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ông cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn nhằm ngăn ngừa những sự cố tương tự.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh an toàn tại các cơ sở y tế ở Pakistan thu hút sự quan tâm của dư luận sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng hồi tháng 8 vừa qua. Khi đó, vụ cháy tại phòng chăm sóc trẻ sơ sinh thuộc Viện Khoa học Y tế Pakistan ở thủ đô Islamabad, được cho là bắt nguồn từ sự cố nổ máy điều hòa không khí, đã khiến 14 trẻ sơ sinh thiệt mạng. Em bé duy nhất được cứu sống cũng qua đời vài tuần sau đó, nâng tổng số trẻ tử vong lên 15.