Pakistan loại bỏ 5 tay súng phiến quân, giải cứu nhiều con tin

AP đưa tin, trong một tuyên bố, quân đội Pakistan cho biết, các phần tử cực đoan đã thiết lập một trạm kiểm soát bất hợp pháp gần Kalat thuộc tỉnh Balochistan vào đêm 16/9, chặn các phương tiện để bắt cóc người dân đòi tiền chuộc và chiếm xe cộ.

Trong một cuộc đấu súng dữ dội, lực lượng an ninh Pakistan đã loại bỏ 5 tay súng vũ trang, giải cứu 23 con tin.

Trong ảnh, các binh sĩ quân đội có mặt tại hiện trường vụ đánh bom tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kohat, Tây Bắc Pakistan, ngày 18/9/2026. Ảnh AP/Maaz Awan.

Thông báo của quân đội Pakistan cho biết, các tay súng này là thành viên của nhóm vũ trang “Fitna al-Hindustan” hay BLA.

Lực lượng an ninh Pakistan cũng thu hồi 6 xe tải, 3 xe buýt và 2 ô tô cùng vũ khí, đạn dược và chất nổ từ nhóm vũ trang này.

"Binh sĩ đang tìm kiếm khu vực xung quanh để truy tìm bất cứ phần tử cực đoan nào", quân đội Pakistan cho hay.

Chiến dịch mới nhất diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi Thủ hiến Balochistan, Sarfraz Bugti, bác bỏ khả năng đàm phán với phiến quân và tuyên bố hoạt động an ninh sẽ tiếp tục cho đến khi "chủ nghĩa khủng bố" bị xóa sổ khỏi tỉnh này.

Theo AP, các phần tử vũ trang trong khu vực này thường bắt cóc người dân để đòi tiền chuộc sau khi thiết lập các trạm kiểm soát bất hợp pháp. Tháng trước, chúng đã sát hại 18 sĩ quan cảnh sát sau khi bắt cóc họ.

Balochistan là nơi diễn ra cuộc nổi loạn kéo dài ở Tây Nam Pakistan với nhiều nhóm ly khai, trong đó có BLA. Các nhóm này đã tiến hành các cuộc tấn công chủ yếu nhằm vào lực lượng an ninh và người dân Punjab đến Balochistan để kinh doanh hoặc làm việc.

Mặc dù chính quyền Pakistan tuyên bố đã dập tắt cuộc nổi loạn, tình trạng bạo lực ở tỉnh Balochistan vẫn tiếp diễn.

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Nguồn video: HTV - Đài Hà Nội