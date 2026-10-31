Pakistan không loại trừ khả năng Iran gia nhập hiệp ước phòng thủ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trò chuyện sau khi ký kết thỏa thuận quốc phòng chung tại Mecca, Saudi Arabia, ngày 7/8. (Nguồn: Getty Images)

Trả lời phỏng vấn, người phát ngôn quân đội Pakistan, Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry, cho biết các nỗ lực ngoại giao đang có những tín hiệu tích cực, sau khi Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, hai lần tới Tehran trong tháng 10, gần nhất là ngày 26/10 cùng các quan chức cấp cao Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Islamabad vẫn giữ thái độ “lạc quan thận trọng” do còn nhiều yếu tố cản trở tiến trình hòa giải.

Đáng chú ý, ông Chaudhry khẳng định hiệp ước phòng thủ chung được Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ ký ngày 7/8 không loại trừ khả năng kết nạp thêm thành viên, trong đó có Iran. Theo ông, bất kỳ quốc gia nào chia sẻ mục tiêu răn đe tập thể và duy trì hòa bình khu vực đều có thể được hoan nghênh tham gia, song quyết định cuối cùng thuộc về lãnh đạo chính trị của ba nước ký kết.

Hiệp ước phòng thủ chung Mecca quy định một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ nước thành viên nào sẽ được coi là hành động tấn công tất cả các bên. Thỏa thuận ngày càng có ý nghĩa trong bối cảnh xung đột Iran - Mỹ kéo dài 8 tháng qua làm thay đổi các liên kết an ninh khu vực và gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.

Liên quan đến tình hình Yemen, người phát ngôn quân đội Pakistan khẳng định Islamabad cam kết bảo vệ Saudi Arabia và các thánh địa Mecca, Medina, nhưng không tham gia cuộc xung đột tại Yemen. Ông cũng tuyên bố khả năng triển khai thêm binh sĩ Pakistan tới Saudi Arabia sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình và quyết định của lãnh đạo hai nước.

(theo Reuters)