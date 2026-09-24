Pakistan không kích nơi đặt trụ sở của lãnh đạo tối cao chính quyền Taliban ở Afghanistan

Khói và lửa bốc lên từ một địa điểm được cho là nơi xảy ra cuộc không kích của Pakistan ở Afghanistan. (Nguồn: Balochistan Pulse)

Hãng tin AFP cho hay, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar ngày 24/9 xác nhận, nước này đã tiến hành “các cuộc không kích chính xác” trên, khẳng định các cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào những mục tiêu quân sự mà Islamabad cho là có liên quan trực tiếp đến các vụ tấn công nhằm vào Pakistan.

Pakistan cũng tiến hành không kích tại hai địa điểm ở các tỉnh Paktia và Khost, miền Đông Afghanistan, trong đêm.

Theo người phát ngôn Mohammad Rasool Ahmadi của thống đốc tỉnh Paktia, máy bay chiến đấu Pakistan đã tấn công căn cứ của Quân đoàn Mansouri 203 thuộc quân đội Afghanistan. Chưa có thông tin về thương vong.

Tại tỉnh Khost, người phát ngôn Mustaghfa Gurbaz của thống đốc tỉnh cho hay, các cuộc không kích của Pakistan tại đây không gây thương vong.

Đây là đợt không kích mới nhất sau khi Pakistan tiến hành các cuộc tấn công vào miền Đông Afghanistan hôm 21/9. Theo Liên hợp quốc, ít nhất 3 dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích này, trong khi Pakistan tuyên bố đã tiêu diệt 28 tay súng.

Bộ Thông tin Pakistan cho biết, các cuộc không kích hồi đầu tuần nhằm vào các cơ sở huấn luyện lực lượng đánh bom liều chết tại Afghanistan. Trong khi đó, chính quyền Taliban cáo buộc Pakistan ném bom vào các khu dân cư.

Các cuộc không kích mới diễn ra vài ngày sau vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát tại miền Bắc Pakistan hôm 18/9 khiến ít nhất 31 người thiệt mạng. Vụ việc làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước vốn đã ở mức cao trong những tháng qua.

Islamabad cáo buộc chính quyền Taliban cho phép các nhóm vũ trang sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm nơi trú ẩn và tiến hành các vụ tấn công nhằm vào Pakistan, đặc biệt là lực lượng Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), còn gọi là Taliban Pakistan.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Tarar cho biết, Islamabad đã nhiều lần bày tỏ quan ngại với chính quyền Taliban về sự tồn tại của “các nơi trú ẩn của khủng bố và mạng lưới hỗ trợ” trên lãnh thổ Afghanistan. Tuy nhiên, theo ông, thay vì giải thể các mạng lưới này và thực hiện những biện pháp “đáng tin cậy và có thể kiểm chứng”, chính quyền Taliban lại làm tình hình căng thẳng hơn.

Chính quyền Taliban bác bỏ cáo buộc của Pakistan, đồng thời cho rằng Islamabad chứa chấp các lực lượng thù địch và không tôn trọng chủ quyền của Afghanistan.

Quan hệ giữa hai nước láng giềng đã căng thẳng kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan năm 2021. Hai bên từng xảy ra các cuộc giao tranh nghiêm trọng hồi tháng 2, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Một lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 3 đã giúp giảm căng thẳng, nhưng các nỗ lực trung gian của nhiều nước chưa thể tạo ra một giải pháp lâu dài. Những bất đồng liên quan an ninh, đặc biệt là yêu cầu của Pakistan buộc Afghanistan kiềm chế TTP, tiếp tục là trở ngại chính trong quan hệ hai nước.

Các cuộc không kích mới cũng đe dọa phá vỡ khoảng thời gian tương đối yên ắng kéo dài khoảng ba tháng sau các cuộc giao tranh nghiêm trọng hồi tháng 2.